México recibirá 200 ventiladores de EE.UU. a la semana para afrontar pandemia

México, 20 abr (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó este lunes que los 1.000 ventiladores adquiridos a Estados Unidos para afrontar la pandemia de coronavirus llegarán de manera escalonada, a razón de 200 cada semana.

“Nos van a entregar 1.000 (ventiladores). 200 aproximados por semana, y ya en esta semana entran los primeros 200”, confirmó el presidente en su habitual conferencia matutina.

Además, López Obrador aseguró que “México no tiene ninguna restricción” para la compra de insumos médicos en ese país, una excepción que el Gobierno estadounidense solo aplica con Canadá y el propio México.

El mandatario habló también de la colaboración con China para combatir la pandemia, y enfatizó que su presidente, Xi Jinping, se portó “muy bien”.

“Nos habían entregado, antes de que hablara yo con él por teléfono, creo que 250 ventiladores. A partir de la llamada, ya aumentó a un poco más de 1.000. Ya tenemos para abril y para mayo”, reveló.

López Obrador cifró en unos 2.500 los ventiladores adquiridos adicionalmente con motivo de esta pandemia, que hasta el momento ha dejado 8.261 contagiados y 686 fallecidos en el país.

Asimismo, según explicó el presidente, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) trabaja con una empresa francesa para producir ventiladores en una planta aeroespacial del central estado de Querétaro.

“Se está hablando que a partir de la primera o segunda de mayo estarían produciendo 500 ventiladores a la semana”, aseveró.

Además, Conacyt también trabaja en otro proyecto propio que podría empezar a producir este tipo de aparatos de ayuda respiratoria en la tercera semana de mayo.

POSIBLE VISITA A ESTADOS UNIDOS Y CHINA

López Obrador reiteró la posibilidad de viajar en junio o julio a Estados Unidos para reunirse con Trump y agradecerle “su apoyo en estos momentos tan difíciles”.

Además de reconocer el “gesto de solidaridad” con el envío de ventiladores estadounidenses a México, el presidente mexicano aprovecharía el encuentro para impulsar la implementación del nuevo tratado de libre comercio de América del Norte, conocido como T-MEC.

Asimismo, López Obrador aseguró haber recibido una invitación de Xi Jinping para viajar a China, un viaje que sería “más adelante” y que el presidente mexicano estudiará bien, ya que tendría que hacer varias escalas para llegar al país asiático, puesto que renunció a tener avión presidencial.

“En los dos casos lo hago por el trato que han tenido, porque la verdad no me gusta viajar mucho y yo siempre he sostenido que la mejor política exterior es la interior. Si hacemos las cosas bien aquí, nos respetan fuera”, expresó López Obrador, quien no ha salido del país desde que es presidente.

CONTROL EN LOS HOSPITALES

En paralelo, López Obrador aseguró que por el momento “no hay problema de rebase” en los hospitales mexicanos, ya que “hay infraestructura” pese a que los Gobiernos anteriores dejaron “en el suelo el sistema de salud”.

“Tenemos las camas de los hospitales que se necesitan”, aseveró el presidente, agradecido con los médicos que se han reincorporado atendiendo a los diferentes llamados del Ejecutivo para reforzar la estructura sanitaria, como los profesionales de más de 60 años.

“Mandaron unas cartas, que a ver si se pueden dar a conocer, con un afán de ayudar, de solidaridad, extraordinario. No hay más que agradecerles porque nos están apoyando”, dijo.

El mandatario explicó que se han contratado 4.000 trabajadores de la salud pero que “se necesitan más, porque es un problema estructural” y que “no hay médicos, no hay especialistas en el país” por la mala gestión de los Gobiernos anteriores.