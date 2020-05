SONIC THE HEDGEHOG llega a toda velocidad en formato digital el 31 de mayo

El 4K Ultra HD y el Blu-ray ™ Combo Packs llegan el 19 de mayo con una historieta de edición limitada **

HOLLYWOOD, California – Prepárate para divertirte a lo grande y disfrutar de acción supersónica cuando el erizo favorito de todo el mundo llegue a toda velocidad a los hogares con en el éxito de taquilla SONIC THE HEDGEHOG, que se estrenará de modo anticipado en formato Digital el 31 de marzo de 2020 en Paramount Home Entertainment. La película estará disponible en 4K Ultra HD, Blu-ray, DVD y para alquiler on demand o disco el 19 de mayo.

Los lanzamientos en Digital * , 4K Ultra HD y Blu-ray vienen repletos de sensacional material adicional: mira la próxima aventura por el mundo de Sonic the Hedgehog en una nueva animación; disfruta más de Sonic en escenas eliminadas; ríete con los delirantes errores graciosos del rodaje; explora los orígenes del legendario erizo azul; mira cómo Jim Carrey hace cobrar vida al Dr. Robotnik; vuelve a ver la película junto a los fantásticos comentarios del director Jeff Fowler y la voz de Sonic, Ben Schwartz; ¡y mucho más! Además, y por tiempo limitado, los 4K Ultra HD y Blu-ray Combo packs incluirán una historieta impresa de edición limitada con una aventura de Sonic y The Donut Lord. **

Impulsado por una velocidad increíble, Sonic the Hedgehog (con la voz de Ben Schwartz), también conocido como La mancha azul, adopta su nuevo hogar en la Tierra. Eso es hasta que hace caer la red eléctrica sin querer y atrae la atención del genio malvado Dr. Robotnik (Jim Carrey). Ahora el supervillano y el supersónico se enfrentan en una carrera a todo o nada alrededor del mundo para evitar que Robotnik use su singular poder para dominar al mundo. Sonic se une a The Donut Lord, también conocido como el Sheriff Tom Wachowski (James Marsden), para salvar al planeta en este éxito repleto de acción que divertirá a toda la familia.

MATERIAL ADICIONAL DEL FORMATO DIGITAL*, 4K ULTRA HD COMBO Y BLURAY COMBO

● Comentario del director Jeff Fowler y la voz de Sonic, Ben Schwartz

● Alrededor del mundo en 80 segundos—¡Mira la próxima aventura de Sonic!

● Escenas eliminadas—El director Jeff Fowler presenta escenas eliminadas

● Escenas con errores graciosos—Ríete junto a Jim Carrey y el elenco

● Video musical de “Speed Me Up”

● Por el amor a Sonic—Jim Carrey y el elenco hablan sobre lo que Sonic the Hedgehog significa para ellos

● Creando a Robotnik junto a Jim Carrey—Observa cómo Carrey hace cobrar vida al supervillano Dr. Robotnik

● La mancha azul: los orígenes de Sonic—Explora el origen de la legendaria Mancha azul

● Sonic en el set—Visita el set junto al actor que aporta la voz de Sonic, Ben Schwartz

Los estrenos en formato Digital 4K Ultra HD y el disco 4K Ultra HD presentan la película en Dolby Vision®, que hace cobrar vida al entretenimiento mediante una calidad de imagen sumamente vívida con colores espectaculares, brillos hasta 40 veces más brillantes y negros 10 veces más oscuros. La película también cuenta con una banda sonora Dolby Atmos® remezclada específicamente para el hogar, que ubica y desplaza el audio en cualquier lugar de la habitación, incluso por encima.***

El DVD de SONIC THE HEDGEHOG incluye la película en definición estándar.www.SonicTheHedgehogMovie.com

PARAMOUNT PICTURES presenta en asociación con SEGA SAMMY GROUP

Una producción de ORIGINAL FILM / MARZA ANIMATION PLANET / BLUR STUDIO: “SONIC THE HEDGEHOG”

JAMES MARSDEN BEN SCHWARTZ TIKA SUMPTER y JIM CARREY

Música de TOM HOLKENBORG Diseño de vestuario DEBRA McGUIRE

Editada por STACEY SCHROEDER DEBRA NEIL-FISHER, ACE

Director de arte SEAN HAWORTH Director de fotografía STEPHEN F. WINDON, ASC, ACS

Productores ejecutivos HAJIME SATOMI HARUKI SATOMI MASANAO MAEDA NAN MORALES TIM MILLER

Producida por NEAL H. MORITZ, p.g.a. TOBY ASCHER TORU NAKAHARA TAKESHI ITO

Basada en el SEGA VIDEO GAME Escrita por PAT CASEY y JOSH MILLER

Dirigida por JEFF FOWLER

BANDA SONORA DISPONIBLE EN PARAMOUNT MUSIC

Sobre Paramount Home Entertainment

Paramount Home Entertainment (PHE) forma parte de Paramount Pictures Corporation (PPC), una productora y distribuidora global de entretenimiento filmado. PPC es una unidad de ViacomCBS (NASDAQ: VIAC; VIACA), una compañía líder de contenido con marcas destacadas y respetadas de contenido de cine, televisión y entretenimiento digital.

La división PHE supervisa las actividades de PPC de distribución de entretenimiento hogareño y de contenido digital en todo el mundo. Esta división es responsable de la venta, comercialización y distribución de contenido de entretenimiento hogareño, en nombre de Paramount Pictures, Paramount Animation, Paramount Television, Paramount Players, MTV, Nickelodeon, Comedy Central y CBS, además de proveer servicios de licencia para ciertos títulos de DreamWorks Animation en los que corresponda. PHE también maneja las licencias mundiales del contenido de estudio y la distribución transaccional en las plataformas de distribución digital de todo el mundo, lo que incluye internet, dispositivos móviles y portátiles y tecnologías emergentes.

Sobre Sega of America, Inc.

SEGA® of America, Inc. es la filial en EE.UU. de la compañía ubicada en Tokio, Japón SEGA Games Co., Ltd., líder mundial en entretenimiento interactivo tanto dentro como fuera del hogar.

La empresa desarrolla, publica y distribuye productos de software de entretenimiento interactivo para distintas plataformas, como PC, dispositivos inalámbricos y los fabricados por Nintendo, Microsoft y Sony Interactive Entertainment Inc. El sitio web de SEGA of America se encuentran en www.sega.com

SONIC THE HEDGEHOG

Disponible para compra en tiendas digitales el 31 de marzo

Disponible para alquiler en tiendas digitales y “On-Demand” el 19 de mayo

Disponible para compra en disco (DVD, Blu-ray y 4K Ultra HD Blu-ray™) el 19 de mayo

Disponible para alquiler en DVD y Blu-ray el 19 de mayo

Calificación en EE.UU.: PG—Acción, algo de violencia, humor rudo y algo de lenguaje grosero

Calificación en Canadá: PG—Violencia