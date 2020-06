México y sus circunstancias: EU Vs China

David Figueroa O.

México se coloca en una situación muy incómoda tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre la relación de EU con China y nuevas medidas comerciales. En medio de la pandemia que azota al mundo y la recesión económica que ya arrastraba nuestro país, vienen tiempos difíciles por sortear a nivel internacional.

Lo anterior sin contar la presión que nuestros vecinos del norte podrían comenzar a ejercer en varios sentidos no sólo ante su propia crisis interna por la pandemia y diferencias profundas con el país asiático, sino porque en las últimas horas le está estallando otra crisis: la social.

Ante el anuncio del fin de semana, Pekin fue el primero en responder y advertir de un contra-ataque ante las nuevas restricciones comerciales anunciadas por Trump.

El conflicto internacional no se puede entender sin el antecedente de la economía China y su evolución. Este país ha crecido en una forma exponencial e imparable especialmente de los 90’s a la fecha colocándose como el principal competidor para EU y hoy sin duda es una amenaza, desde hace tiempo lo ha sido, pero hoy más que nunca.

Desde hace años los analistas pronostican que en unos años más China podría desbancar a Estados Unidos basados en el comportamiento y ritmo en que su economía crece. De hecho en 2018 China lo superó en la Paridad de Poder de Compra (PPC) por casi 5 mil millones de dólares.

La principal fortaleza de la economía China se basa en su nivel de exportación al mundo entero; a quién no le vende China y quién no le debe a China como dicen los especialistas.

Esta vez Donald Trump anunció nuevas medidas en su relación con China “para proteger la seguridad y prosperidad de los Estados Unidos”, acusando a ese país de malas conductas como robo de propiedad intelectual, arrebato de empleos y oportunidades para los estadounidenses así como violación a los compromisos con la Organización Mundial de Comercio, entre otros.

El Presidente estadounidense acusa además a China de causar la terrible crisis económica y de salud mundial por haber ocultado información ante el brote inicial de Covid-19 con la complacencia de la OMS y la decisión de no tomar en cuenta las primeras alertas.

Estas acusaciones resuenan en un contexto donde no podemos perder de vista dos situaciones:

Uno, sus palabras y su presencia resuenan cuando está urgido de llamar a su base electoral y hacerla sentir que EU no perderá su liderazgo y grandeza, con ese discurso supremacista que tanto daño le ha hecho como sociedad.

Dos, justo desde hace días y especialmente las últimas horas sus principales ciudades y calles arden en llamas por este tipo de discursos que provoca excesos entre sus habitantes, autoridades y arraiga la cultura del odio y las diferencias raciales. El descontrol social es tal que inusualmente el Presidente tuvo que resguardarse en un búnker de la Casa Blanca el fin de semana para salvaguardar su seguridad.

Electoralmente es el momento y el lugar oportuno para generar simpatías en torno a la salvación de esa gran nación, como en su momento fue el discurso antiinmigrante contra latinos y mexicanos, pero sucede en medio de importantes presiones: pandemia, economía, seguridad, racismo e incontrolables manifestaciones.

La reacción del Presidente Trump está a la vista y conforme pasan las horas cada vez con mayor claridad y determinación. Además del anuncio sobre su relación con China, un despliegue de soldados en Washington y varias ciudades, así como el enérgico llamado a los gobernadores para actuar de inmediato y parar las manifestaciones a como dé lugar.

Las consecuencias de ambos conflictos en EU pueden repercutir en nuestro país y más que estar atentos se debe comenzar a pensar en la reacción. ¡El mensaje de frustración de Donald Trump a los gobernadores dice mucho y que el gigante se sienta vulnerable…Dice más!

