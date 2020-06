Partidos de oposición a un año de las elecciones

Diálogo

David Figueroa O.

A un año del proceso electoral, quizás el más complicado que México haya enfrentado por la situación de emergencia y las consecuencias que de él derivarán, hay muchos opositores, pero no hay oposición.

La situación es tan desesperante que surgen acciones ciudadanas como el ‘Frente Nacional Anti-Amlo’ sin orden, sin un liderazgo visible que al final del día lo vuelve inviable en términos prácticos.

Esto sucede porque los partidos políticos no se traducen en ese contenedor que logre recoger la angustia y sentir de la parte opositora en el país; México invierte millones de pesos en un sistema partidista en búsqueda de lograr una mayor democracia, pero los partidos no están siendo opción para el ciudadano.

La propuesta y discurso de los partidos de oposición son dispersos. Con escasa propuesta, limitada crítica y poca presencia o exposición pública, además de la escasa credibilidad y desprestigio social.

En sus líneas discursivas y difusión se percibe un trabajo, una intención, pero no logra traducirse en confianza o convocatoria nacional para emprender acciones.

Hay un problema real desde hace años en nuestro sistema partidista, no están siendo receptores y por tanto sus intentos de diálogo o convocatoria tampoco tienen éxito porque no logran articular una narrativa atractiva para el ciudadano que conlleve a la acción.

Lo peligroso es cuando la vía electoral no es la vía que los ciudadanos perciben más efectiva ante la falta de opciones o identidad con alguna oferta política. Y ya no queda mucho tiempo para generar alternativas.

Eso es lo que provoca movimientos o iniciativas como la que mencionábamos de ‘Frena’, actos de grupos que no encuentran eco en los partidos; sin embargo, son caminos poco claros y desorganizados lo cual termina restando seriedad o viabilidad a mediano plazo.

Sin duda el sentir de la oposición es genuino, es real; pero por ejemplo en la pasada marcha de vehículos en diversas ciudades del país, aquí mismo en Hermosillo se pudo documentar una importante convocatoria, pero también al preguntar a los participantes qué objetivo persiguen respondían frases como ‘no al comunismo’ o ‘que se vaya amlo’.

Y es cuando nos preguntamos ¿A dónde nos lleva eso? ¿A qué nos invita como país?, y por la falta de contenido y desborde de sentimientos sin un liderazgo o control, el oficialismo debilita o minimiza una realidad innegable: cada día más ciudadanos inconformes y no sólo de la clase ‘pudiente’ como el gobierno lo pinta.

Hay una clase trabajadora, obrera y empresarial cuya economía y fuentes de ingreso ha sido muy afectada desde inicios del sexenio, no sólo a raíz de la pandemia.

Lo anterior amén del sentimiento anarquista que se ha manifestado ya en varios movimientos y que era algo que no pasaba en México, llegando a la agresión física, verbal y atentados violentos contra las instituciones. Movimientos asentados en las divisiones ideológicas, promovidas por el mismo gobierno día tras día.

En definitiva:

El camino para lograr equilibrar este país tiene que pasar por las urnas, no puede ser de otra manera y es posible. Pero hay que escuchar.

En otro esfuerzo más atinado y articulado, voces opositoras mandaron en días pasados un mensaje a los partidos de oposición de una manera aparentemente discreta pero que llegó al último rincón del país:

“Alíense ya, pero en favor de México, no en contra del Presidente

Comprométanse para ofrecerle al ciudadano inconforme un México justo e incluyente con los más vulnerables, pero con HONESTIDAD, VISIÓN y CAPACIDAD.

Absténganse de presentar candidatos que ya fueron rechazados, no al reciclaje; e integren a la sociedad civil en las candidaturas.

Enfoquen el debate público en los problemas reales como salud, empleos, violencia y economía sin distractores” …y advierten

“El 2021 será la última oportunidad que tienen para construir el México donde todos cabemos”.

Como dijera el escritor Colombiano Víctor Manuel Gómez Rodríguez, no se combaten las tinieblas a manotazos, sino trayendo la luz.

Reseña: David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.