Latina crea su propio estudio de cine y televisión para cambiar estereotipos

Atlanta (GA), 7 jul (EFE News).- María Guerra ha emprendido un ambicioso proyecto con el que romper los estereotipos de Hollywood, su propio estudio de cine y televisión en Georgia, un estado que se ha convertido en una nueva meca para la industria cinematográfica.

“Quiero hacer un cambio, para que los hispanos dejemos de ser invisibles. Quiero romper estereotipos y demostrar que somos diversos”, dijo a Efe Guerra, fundadora y directora ejecutiva de los estudios Playa Azul Media (PAM), que prevé inaugurar en el otoño.

PAM será el primer estudio de cine y televisión propiedad de una latina en Georgia y estará ubicado en Rome, en las faldas de los Montes Apalaches y unas 70 millas al noroeste de Atlanta, donde Guerra está remodelando un histórico edificio en el pleno centro de la pequeña ciudad.

“Va a ser un estudio pequeño, pero es el comienzo, porque hemos estado buscando otras propiedades y necesitamos inversores para hacer los estudios grandes de 20.000 pies cuadrados”, contó esta arquitecta de origen venezolano que llegó a Estados Unidos hace 30 años.

PRIMEROS PROYECTOS

Pero la caraqueña no esperará hasta septiembre para que esté listo su primer estudio y planea arrancar con dos proyectos este mismo mes de julio.

Guerra dijo que a mediados de mes comenzará con la producción de la serie de televisión tipo ‘reality’ “40 Akerz and a Brew”, que estará protagonizada por el grupo de música hip-hop Nappy Roots, nominado al Grammy.

“Es un grupo de Atlanta y me gustó la historia de ellos porque es sobre unión. Ellos van de lugar en lugar en todo EE.UU. y se detienen en cervecerías artesanales, donde conocen gente y hablan con los maestros cerveceros sobre el arte de la cerveza. Entonces decidimos hacer esto en un ‘reality show’ para mostrar al público que con una cerveza todo se cura, se puede conversar y hacer amistad con cualquier persona, sin importar la edad o color”, explicó.

PAM Studios lanzará también en julio el programa de YouTube “Playa Azul Cinema”, en el que Guerra entrevistará a personalidades importantes en la industria cinematográfica de Georgia.

“Voy a comenzar con la persona que me trajo a Rome, Seth Ingram, director ejecutivo del Festival Internacional de Cine en Rome y profesor de estudios cinematográficos en el Georgia Highlands College. Voy a hacer una entrevista cada mes”, dijo Guerra sobre su segundo proyecto.

TYLER PERRY LA INSPIRÓ

Guerra cuenta que Tyler Perry, el exitoso director, actor y productor de cine y televisión afroamericano afincado en Atlanta, la inspiró para emprender este proyecto de vida tras trabajar con él haciéndole sus estudios en Georgia.

“Tyler Perry es mi inspiración, totalmente. Vi cómo lo hizo él y yo dije, ‘guau, sí se puede’. Él logró hacerlo con su comunidad y yo dije, yo también puedo hacerlo. Soy una mujer empresaria, tengo pasión y quiero lo mejor para mi gente”, manifestó la emprendedora venezolana.

La empresaria hispana asegura que, al igual que Perry y otros cientos de realizadores y productores de cine y televisión, Georgia es el sitio ideal para llevar a cabo su proyecto por los generosos incentivos fiscales que ofrece para las compañías, con créditos que pueden totalizar hasta el 30 por ciento.

En el ‘Hollywood del sur’, como se le conoce a Georgia, se ha filmado grandes éxitos de taquilla como “Avengers: Endgame”, “Jumanji: The Next Level”, “X-Men: First Class” y las películas de la saga de los “The Hunger Games”, entre otras, y exitosas series como “Stranger Things” y “The Walking Dead”.

De acuerdo con el gobernador de Georgia, Brian Kemp, la industria cinematográfica y televisiva ha traído al estado una inversión de cerca de 3.000 millones dólares y el estado compite con California y Nueva York por el primer lugar.