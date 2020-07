Emilio Estefan: “El que ataca a un latino nos ataca a todos”

Miami, 17 jul (EFE).- Emilio Estefan tenía una invitación para acudir a la Casa Blanca la semana pasada, pero decidió no asistir por dos razones: la pandemia del coronavirus y la retórica antilatina que impera en el Gobierno de Donald Trump. Eso, sin embargo, no lo ha distanciado del mandatario estadounidense. New

Según dijo en una entrevista con Efe, “tener el oído de un presidente es muy importante”, si bien la decisión de no viajar desde Miami hacia Washington, apoyada categóricamente por sus hijos, le salvó de formar parte de la polémica que desató Roberto Unanue, el presidente de Goya.

El líder de esa empresa de alimentos, enfocada en la comida latinoamericana, dijo en el lanzamiento de la “Iniciativa de prosperidad hispana” que todos en esa comunidad están “verdaderamente bendecidos de tener un líder como el presidente Trump”, lo que provocó el repudio de los activistas latinos.

“Hay mucha gente a favor y mucha gente en contra, cada quien tiene sus razones. Yo he trabajado para seis presidentes, republicanos y demócratas. No se puede ignorar lo importante que es poder hablarle al presidente de Estados Unidos”, respondió Estefan al zanjar el tema y el lugar desde el que ve la situación.

Su posición está clara, dice: “el que ataca a un latino nos ataca a todos” sin que eso signifique que le haya cerrado la puerta a Trump.

“Donald es mi amigo desde hace 25 años. Cuando dijo que quizá hablaría con (el gobernante venezolano Nicolás) Maduro, lo llamé y le dije que era muy mala idea, que con los comunistas no se puede conversar”, contó sobre su buena relación con el mandatario.

Y no es para menos, pues esa cercanía con las altas esferas estadounidenses y su pasión por las causas latinas le ha convertido en uno de los artistas más influyentes de ese país, un poder que usa, ratificó, para “ayudar todo” lo que puede.

“Así como nos ayudaron a Gloria y a mí cuando comenzamos con Miami Sound Machine. Nosotros estamos agradecidos con toda Latinoamérica y hacemos esfuerzos por apoyar a todos los latinos”, comentó.

Uno de esos esfuerzos, precisamente, ha sido convertirse en socio de L’ATTITUDE, el foro nacional para impulsar el crecimiento de las empresas hispanas en Estados Unidos.

Este año, contó el empresario, ese encuentro de dos días será digital y se celebrará el 24 y 25 de septiembre, con la participación de algunas de las personalidades latinas del país de todos los campos, desde estudios en Nueva York, Washington, San Diego y Miami.

Formado por Sol Trujillo y Gary Acosta, el foro promueve debates que permitirán identificar formas concretas de apoyar a los empresarios hispanos, sobre todo en la situación difícil desprendida de la pandemia del coronavirus.

LATINOS ESENCIALES

“La agenda de L’ATTITUDE para este año es mucho más crítica que nunca, y es por eso que he decidido sumarme a Sol y Gary para lograr que estos poderosos líderes entablen conversaciones que catalicen el crecimiento de nuestra economía”, reconoció Estefan sobre el papel de esta conferencia en la mirada de los latinos hacia EE.UU.

“Necesitamos que todos participen y se comprometan, ya que estamos redactando la agenda de crecimiento de nuestra nación. Valorar y apalancar a la comunidad latina de Estados Unidos es central para el éxito de nuestro país”, explicó.

La agenda del foro incluirá, justamente, un debate crítico acerca del capitalismo y cómo hacer para que funcione para muchos, en contraposición de para pocos.

Estefan considera que de allí saldrán ideas que serán de gran utilidad para la comunidad, pues cree “que los latinos, los empresarios y trabajadores latinos van a ser esenciales para mantener y recuperar la economía en el contexto de la pandemia” el país norteamericano, fuertemente afectado por la enfermedad.

“Los latinos y los inmigrantes en general tenemos una gran capacidad de adaptarnos, de ser creativos y de saber adaptarnos a las cosas como vienen”, expresó.

EL TOQUE ESTEFAN

Eso no significa que Emilio Estefan haya dejado la música a un lado. En su estudio, le está dando los toques finales al disco de su esposa, Gloria Estefan.

El primer sencillo, “Cuando hay amor”, salió a finales de junio y se ha colocado entre las canciones más populares del verano.

También ha desarrollado proyectos con el artista brasileño Carlinhos Brown y la estadounidense Ally Brooke, quien se dio a conocer como parte de la banda femenina Fifth Harmony.

Además, es parte del lanzamiento del nuevo disco de “The Wailers”, el grupo del legendario cantautor jamaiquino Bob Marley.

Estefan está muy emocionado con todo lo que viene. “Nosotros, los inmigrantes, somos los que mantenemos este país funcionando y aportamos una parte muy importante también en la cultura. Entre todos vamos a salir adelante”, completó.

Lo único que lamenta es que no todos su negocios han ido viento en popa con las medidas de confinamiento ante la pandemia.

“Teníamos a unos 4.000 trabajadores y nos vimos en la obligación de suspender el empleo de algunos en nuestros restaurantes”, reveló el artista, cuya mayoría de empresas tienen base en Miami, ciudad que supera los 77.000 casos de la COVID-19 y las 1.200 muertes.