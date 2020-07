Héctor Sandarti: “Aprendí lo importante que es dejar las puertas abiertas”

México, 29 jul (EFE).- El conductor guatemalteco Héctor Sandarti regreso por “la puerta grande” a Televisa, después de que Telemundo terminara su relación con él, y ahora disfruta de una nueva etapa de su carrera llena de aprendizajes y con la que pretende disfrutar de una vida menos movida.

“Aprendí como lección lo importante que es dejar siempre las puertas abiertas del lugar en el que chambeaste (trabajaste). En ninguno de los dos casos me salí ni por incompetente, ni por mala persona, ni me echaron por injusticias, simplemente son etapas que terminan”, explicó en entrevista con Efe tras expresar su emoción de regresar a la casa productora.

Sandarti había trabajado en el programa “Un nuevo día” de Telemundo por dos años y sin aviso un día le dijeron que estaba fuera de las transmisiones, sin embargo, con tan solo un día de haber sido notificado, ya contaba con la propuesta de Televisa para ser parte de “Un minuto para ganar VIP”.

“Primero me avisan que estoy fuera de Telemundo lo cual fue, como en su momento lo dije, de un día para otro y fue un shock para todos, para algunos fue injusto y las redes explotaron a mi favor, pero afortunadamente tanto mi esposa como yo nos pusimos con la mente muy fría a pensar soluciones y una de las cosas que hice fue hablar con mi agente y decirle ‘ya búscame trabajo'”, rememora sobre su salida.

Así fue como Sandarti, quien había trabajo anteriormente por años en Televisa en programas como “Hoy” o “Vida TV”, entre otros, regresó a la productora y ahora se siente como “en casa”.

“A mí lo que me encanta de volver a México es que para los mexicanos yo soy un mexicano más, eso significa la mayor aceptación que un público te puede dar. El publico mexicano es muy celoso, les gusta que les hablen directo, en su acento, con la forma de bromear, no es fácil conquistar al público mexicano”, aseguró.

Sin embargo, el recibimiento del público ha sido evidente: recientemente Sandarti tuvo una invitación al programa “Hoy”, del que fue parte, y el público desde redes sociales pidió que el conductor regresara a ser parte del programa matutino, sin embargo, por ahora lo descarta.

“De entrada yo creo que tiene un equipo muy conformado, yo por ahora no sé si tendría un programa diario, pero no me niego a nada, cuando estuve en ‘Hoy’ lo disfruté muchísimo y si llegara una propuesta la revisaríamos, pero me pienso ir a vivir a Cuernavaca porque no quiero retirarme pero tengo que descansar”, explicó.

UN MINUTO PARA EL ÉXITO

El conductor se confiesa fanático de la primera versión de “Un minuto para ganar VIP”, que había sido conducido en México por el presentador Marco Antonio Regil en el 2013. Sin embargo, confiesa que, desde su punto de vista, esta versión de la que es parte “es muy buena y está por encima de las anteriores”.

“El hecho de que estamos jugando por el sueño de una familia acerca a la gente le da un toque más personal al show y nos enriquece con momentos de mucha sensibilidad y otro gran acierto es poder hacer estos cortes del juego para encontrar un momento íntimo y personal de los famosos”, aseguró.

Es por ello que uno de los retos para el presentador es calibrar estos momentos emocionales que se llegan a dar en el set, pues menciona que es inevitable involucrarse con los sentimientos de los participantes.

“Es una mezcla de involúcrate, pero amarrarte un poco los deseos de llorar y contenerse para que todo salga bien, yo deseo que la familia se quede el dinero y que al concursante le vaya bien. En ese sentido no puedo deslindarme de las emociones con la gente, pero tengo que controlarlo porque no me puedo poner a llorar en medio del show”, dijo.

“Un minuto para ganar VIP” se transmite todos los domingos por Las Estrellas a las 21.00 horas (02.00 hora GMT) y en su primera transmisión se coronó como uno de los programas más vistos en su barra de horarios al haber logrado 2,2 millones de personas como audiencia.