Carteles mexicanos están usando drones para eliminar rivales en la guerra por los territorios

Las organizaciones criminales mexicanas están utilizando sofisticados dispositivos técnicos para tomar el control de territorios regidos por 37 cárteles de la droga que operan en el país.

El Cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los más violentos y peligrosos, ha comenzado a utilizar drones cargados de explosivos para atacar a sus rivales en el suroeste de México.

Los drones están equipados con C4, un explosivo reservado para uso militar, con munición adicional de perdigones para causar más daños. Dirigidos a la localidad de Tepalcatepec, en Michoacán, estos artefactos fueron detonados de forma remota.

El daño colateral significa que los residentes temen por sus vidas.

Grupos de autodefensas de la región afirmaron haber recuperado dos drones y cuatro paquetes de explosivos tras un enfrentamiento. Estos grupos, autodenominados Guardias Comunitarios, son civiles armados, en su mayoría productores de aguacates o limones. Ellos han tomado las armas para defenderse de los ataques de los carteles mexicanos, como La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y el Cartel de Jalisco Nueva Generación.

Irónicamente, algunas de estas brigadas de æautodefensa” son ahora organizaciones criminales.

Se formaron a principios de 2013 para enfrentar a los grupos criminales que afectan a los estados de Michoacán, Guerrero y Jalisco, y pudieron demostrar cómo la organización criminal Cátel Jalisco Nueva Generación fabrica estas nuevas armas con bombas adheridas a los drones con cinta metálica. .

La región colindante con Jalisco, Tierra Caliente, ha sido devastada por la organización criminal desde el 25 de julio, cuando atacó a las autodefensas de Tepalcatepec con el fin de hacerse con el control del territorio.

En mayo pasado, la Fiscalí­a General de México inició una investigación contra el Cartel Jalisco Nueva Generación, acusándolo de ser una organización criminal para cometer terrorismo. En esa ocasión, la Fiscalí­a encontró varios drones y explosivos C4 en el estado de Puebla, al sureste de México.

Los cárteles están tan bien armados que parte de la población de Tepalcatepec, e incluso sus autodefensas, se han movido del lugar por temor a no lograr combatir esta forma de ataque letal.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha informado que se cometieron 17,943 homicidios intencionales en México entre enero y junio de 2020.

Recientemente, las cámaras de seguridad grabaron en video el asesinato de un agente mexicano que lucha contra el crimen. El asesinato tuvo lugar en la ciudad de Torreón, en el estado fronterizo norteño de Coahuila, el 19 de agosto. El video muestra al agente de la Agencia de Investigación Criminal de Coahuila, Eduardo Genaro Betancourt García, de 33 años, asesinado a tiros en su automóvil frente a su casa por dos sicarios fuertemente armados. .

El fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, envió sus condolencias a la familia de la víctima y confirmó que se abrirá una investigación para encontrar a los sospechosos, presuntamente miembros del Cartel del Noreste.

La Evaluación anual de amenazas de la Administración de Control de Drogas citó que “las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas representan la mayor amenaza criminal para Estados Unidos y tienen la mayor influencia en el tráfico de drogas”.

CAPTION: Dos sicarios disparan contra el agente de la Agencia de Investigación Criminal de Coahuila, Eduardo Genaro Betancourt García, en el estado fronterizo norteño de Coahuila.

