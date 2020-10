Lady Gaga lidera las nominaciones de los EMA MTV con presencia latina

Madrid, 6 oct (EFE).- Lady Gaga lidera las nominaciones a los premios europeos de la música EMA MTV 2020, con siete categorías, seguida de Justin Bieber y BTS, con cinco nominaciones respectivamente, informa la página oficial de los premios.

Los candidatos en la categoría de Mejor Artista Español son: Aitana, Carolina Durante, Don Patricio, La La Love You y Leiva.

Para esta edición, los EMA MTV 2020 contarán con tres nuevas categorías: mejor artista latino, mejor directo online y mejor vídeo con mensaje positivo.

En la categoría de mejor artista latino, los nominados son Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Karol G, Maluma y Ozuna. Además, Balvin aparece en el campo de mejor actuación virtual por “Behind the Colores Live Experience”, y Maluma hace lo propio con “Papi Juancho Live”.

Entre las candidaturas obtenidas por Gaga se encuentran las de mejor artista, mejor artista pop y mejor vídeo por su colaboración con Ariana Grande en “Rain on me”, un tema que también obtuvo los reconocimientos a mejor canción y mejor colaboración.

Por su parte, en las menciones conseguidas por Bieber y BTS figuran las de mejor artista pop y “mayores fans”, lo que a buen seguro provocará un gran pulso en las redes sociales entre la “Army” de los coreanos y los “Beliebers” del canadiense.

La colombiana Karol G está presente también en los campos de mejor vídeo (“Tusa”), junto a Nicki Minaj, y mejor colaboración, por esa misma canción.

DaBaby, Doja Cat y YUNGBLUD, entre otros, competirán por el premio al mejor nuevo artista, en tanto que Chloe x Halle, BLACKPINK y Little Mix se encuentran entre los nombres que lucharán por el trofeo al mejor grupo.

Los MTV Europe Music Awards, conocidos también como EMAs, son unos premios otorgados anualmente, desde 1994, por el canal MTV a lo mejor de la música de Europa.

Originalmente creados como una variante de los MTV Video Music Awards también conocidos como VMAs estadounidenses, los MTV Europe Music Awards son hoy una popular celebración en donde los televidentes escogen a sus ganadores.

El show se emitirá a través de MTV el 8 de noviembre y los fans pueden votar por sus artistas favoritos hasta el 2 de noviembre.

Las categorías son las siguientes:

Mejor Vídeo: Billie Eilish – Everything I wanted Cardi B – WAP ft. Megan Thee Stallion DJ Khaled – POPSTAR ft Drake Karol G – Tusa ft. Nicki Minaj Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me Taylor Swift – The Man The Weeknd – Blinding Lights

Mejor Artista: Dua Lipa Harry Styles Justin Bieber Lady Gaga Miley Cyrus The Weeknd

Mejor Canción: BTS – Dynamite DaBaby – Rockstar ft. Roddy Ricch Dua Lipa – Don’t Start Now Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me Roddy Ricch – The Box The Weeknd – Blinding Lights

Mejor Colaboración: BLACKPINK, Selena Gomez – Ice Cream Cardi B – WAP ft. Megan Thee Stallion DaBaby – Rockstar ft. Roddy Ricch Justin Bieber – Intentions ft Quavo Karol G – Tusa ft. Nicki Minaj Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me Sam Smith , Demi Lovato – I’m Ready

Mejor Artista Pop: BTS Dua Lipa Harry Styles Justin Bieber Katy Perry Lady Gaga Little Mix

Mejor Grupo: 5 Seconds of Summer BLACKPINK BTS Chloe x Halle CNCO Little Mix

Mejor Nuevo Artista: BENEE DaBaby Doja Cat Jack Harlow Roddy Ricch YUNGBLUD

Mayores Fans: Ariana Grande BLACKPINK BTS Justin Bieber Lady Gaga Taylor Swift

Mejor Artista Latino: Anuel AA Bad Bunny J Balvin Karol G Maluma Ozuna

Mejor Artista Rock: Coldplay Green Day Liam Gallagher Pearl Jam Tame Impala The Killers

Mejor Artista Hip Hop: Cardi B DaBaby Drake Eminem Megan Thee Stallion Roddy Ricch Travis Scott

Mejor Artista de Música Electrónica: Calvin Harris David Guetta Kygo Marshmello Martin Garrix The Chainsmokers

Mejor Artista de Música Alternativa: Blackbear FKA twigs Hayley Williams Machine Gun Kelly The 1975 Twenty one pilots

Mejor Vídeo con Mensaje Positivo:Anderson .Paak – Lockdown David Guetta & Sia – Let”s Love Demi Lovato – I Love Me H.ER – I Can’t Breathe Jorja Smith ? By any means Lil Baby – The Bigger Picture

Mejor Artista Revelación: AJ Mitchell Ashnikko BENEE Brockhampton Conan Gray Doja Cat Georgia Jack Harlow Lil Tecca Tate McRae Wallows YUNGBLUD

Mejor Directo Online: BTS – Map Of The Soul Concert Live Stream J Balvin – Behind The Colores Live Experience Katy Perry @ Tomorrow Land ? Around the world Little Mix – UNCancelled Maluma – Papi Juancho Live Post Malone – Nirvana Tribute.