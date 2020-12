La “Coca-Cola mexicana”, un sabor especial otorgado por la nostalgia

Una de las compañí­as refresqueras predilectas en América Latina es “Coca Cola”, la cual tiene millones de adeptos por su inigualable sabor que gusta a chicos y grandes. Y es especí­ficamente la Coca Cola que se produce en México la que llama mucho la atención del mercado norteamericano. El refresco embotellado en cristal y etiquetado en español ya tiene 10 años de venderse en Estados Unidos, donde el principal comprador es el consumidor mexicano en el sudoeste del paí­s.

Tanto ha causado euforia la “Coca Cola Mexicana” que el consumidor paga el doble por una botella para poder disfrutarla en ciudades como Los Ángeles y Nueva York.

¿Qué tiene de especial el sabor de la Mexicoke o la Coca-Cola mexicana?

Se piensa que el éxito de su sabor reside en los ingredientes con los que se hace la Coca Cola en México, los cuales son “azúcar y jarabe”. Mientras que las embotelladoras mexicanas usan estos edulcorantes, en Estados Unidos se usa jarabe de maíz. La base principal de la compañí­a, que se encuentra en Atlanta, asegura que no hay diferencia, pero la opinión popular señala que la bebida mexicana tiene un sabor “más completo” y adictivo.

La empresa Coca-Cola en Estados Unidos comenzó a usar jarabe de maíz en la década de 1980, para sustituir el azúcar, pues sale más económico gracias a los subsidios que el gobierno otorga a los productores estadounidenses. A pesar de que en México y Estados Unidos se endulce el refresco con un ingrediente distinto, la fórmula es la misma en todas partes; la diferencia radica en el envase. Mientras que los norteamericanos disfrutan de una Coca Cola en botella de plástico o lata, muchos mexicanos la toman en botella de cristal.



El gusto por el embotellado es subjetivo, pues algunos lo asocian más con la nostalgia, ya que en Estados Unidos dejó de venderse en botellas de cristal hace décadas.

“Aquí­ en mi negocio vendemos varias presentaciones de Coca Cola desde las individuales hasta las de 3 litros; sabe muy diferente a otros refrescos de cola, eso si te lo puedo asegurar, pero la Coca que está embotellada es de un sabor diferente para mí. Muchos no lo notan, pero inclusive la gente en temporada de calor llega buscando la Coca de vidrio por lo mismo, es cuestión de cada quien, pero si me dices que es lo mismo una coca de 600 ml a una de medio litro de vidrio te podrí­a decir que saben diferente; el vidrio le da otro sabor”, dijo Marcos Landa Hernández, dueño de una tienda de abarrotes.

“Para mí el sabor que le puede aportar la botella es muy importante, el plástico quieras o no da un sabor a las cosas, más si se somete a una determinada temperatura. Para mí­ es muy lógico y el vidrio no altera el sabor de la Coca Cola. La fórmula del refresco es la misma en todas partes así­ que no creo que la situación radique en sus ingredientes con la que hacen la Coca”, dijo Landa Hernández.

De cualquier forma, la Coca Cola proveniente de México se ha vuelto muy popular, y las ventas de esta bebida exportada al país vecino van en aumento. La embotelladora Arca, que importa el refresco a Estados Unidos, comenzó a venderlo, de un lado de la frontera al otro, desde en 2005. Comenzó porque los inmigrantes hispanos la llevaban de manera informal y en pequeñas cantidades, pero la demanda incrementó y Arca encontró la manera de colocarse en el mercado.

Los consumidores prefieren una Coca Cola de México por el sencillo hecho de que “sabe diferente”, aparte de la idea de que sabe mejor que la de una local o porque le recuerda a su niñez, lo que es suficiente para enaltecer el factor de la nostalgia. La influencia de los migrantes en Estados Unidos ocasionó que México se enriqueciera, que ese “sabor únicoæ se conociera entre los demás y tuvieran más trabajo, pues son los mexicanos los que abastecen el gusto y placer por beber la “Mexicoke”.

(Editado por Melanie Slone y LuzMarina Rojas-Carhuas)







