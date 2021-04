FORD F-15- Platinum 2021

La poderosa 4×4 doble cabina para cinco personas

Angelica Willard

Miami, FL 29 abr 2021 – Cada vez que subimos a una camioneta nos sorprendemos por la elegancia, magnífico espacio, controles modernos, asientos de cuero, tablero con pantalla gigante, volante que envidiaría un auto de lujo, y lo más importante, la marca de respaldo. Es que ahora es un tiempo que las camionetas dejaron de ser solamente un elemento de trabajo, también es un transporte familiar y para lucirse frente a su pareja. Ahora los fabricantes despliegan toda su imaginación en un vehículo con imagen machista, pero que debe ser del color y la elegancia para que una mujer acepte este vehículo en el garage de su casa. Por esto y consintiendo la preferencia del consumidor, las camionetas ahora son casi un 80 porciento fabricadas con doble cabina.

La FORD sabe competir en este rubro y viene con la famosa F-150 2021 con un despliegue de comandos modernos y aunque no me calcé botas vaqueras para manejarla como me lo sugirió un amigo, con el calor de la Florida la disfruté llevándola a mirar el mar. Y para una buena acción, probamos la carga, trasladando muebles en un cambio de casa de una amiga. Todos felices con la Patinum, que tiene un peldaño para subirse a lo largo de las dos puertas y en cuanto abre la puerta trasera, también puede desplegar un compartimiento que saca un peldaño para subir a la cama, Todo pensado.

Para un vehículo de 5.0L motor V8 con transmisión de 10 velocidades le otorga una capacidad de carga máxima de 3.325 libras, experimentando 400 hp para 410 libras pie de torsión; con una particularidad de ahorro de combustible, la tecnología de Motor con desplazamiento variable (VDE), que permite que el motor apague la mitad de sus cilíndros cuando no necesita potencia. Y eso lo notará cuando esta de semáforo en semáforo camino a casa, que ese movimiento que siente es el sistema de ahorro.

Y hablando de manejo en ciudad, la F-150 Platinum tiene una característica llamada Ford Co-Pilot360 Assit 2.0, con el Control de Velocidad Adaptable Inteligente, asistiéndole en un tránsito congestionado, en la centralización de carril, reconocimiento de carteles de control de velocidad y asistencia en intersecciones, entre otras.

La camioneta tiene varias conveniencias interiores estándar, tales como, pantalla de 12 pulgadas, control de temperatura, control de velocidad adaptable inteligente, asistencia para evitar colisiones con frenado de emergencia automático, iluminación ambiental, piso de carga plano para las Super Crew, y los indicadores que le informan sobre el combustible, presión de aceite, temperatura de la transmisión y del líquido refrigerante. También tiene velocímetro, odómetro y tacómetro. Las ruedas de aluminio pulido de 20 pulgadas son estándar en la Platinum, con neumáticos para todas las estaciones.

Y para los que llevan la oficina a su camioneta, la F-150 tiene un escritorio ambientado en la consola entre el asiento del conductor y el pasajero. Con presionar el costado de la manilla de cambio, esta se baja y queda un lugar plano, para que usted pueda desplegar una bandeja que le permite colocar su computadora portátil. ¡Que detalle!

La FORD F-150 Platinum tiene un precio base sugerido de fábrica de $59.110 y para un estanque de combustible de 26 galones tiene un rendimiento promedio de 16mpg en ciudad y 22mpg en carretera para esta V8, 5.0L 4×4.∆

Angelica Willard – Automotive Writer – Journalist Member de SAMA – TAWA – NWAPA – NAHP – IAPA (SIP)