Tenoch Huerta: Hay que tener “humildad” para contar los dolores de otros

Miami, 12 oct (EFE).- Para el actor mexicano Tenoch Huerta, del que se rumorea que es el villano de la nueva película de “Black Panther”, el ser la cara principal de “Madres”, un filme de Amazon Prime Video sobre abusos a mujeres migrantes, es “un ejercicio de humildad” y una forma de darle “el micrófono” a las historias de los dolores de otros.

Es lo que le hace “encarar los personajes” y darles “toda la dignidad posible”, más allá de si están contando sus historias en géneros tan diversos como el terror, el thriller policial, una narcoserie o hasta una película de Marvel, indicó Huerta durante una entrevista por Zoom con Efe.

“Cada persona, cada familia y cada colectivo tiene su dolor. Los latinoamericanos sufrimos por la desigualdad, la falta de oportunidades, la falta de equidad, la violencia diaria. Los güeros (rubios estadounidenses) sufren por la guerra, la gente de color en todas partes por el racismo. Nuestro trabajo, los artistas, tenemos el trabajo de ponerle el micrófono a esas voces”, dice.

En “Madres” se exploran los abusos contra las mujeres migrantes. “Me pareció un proyecto maravilloso y un trabajo novedoso el usar el terror como denuncia social y, además, insertar las tensiones que hay entre los blancos y los latinos y entre los latinos, según dónde crecieron y su clase económica”; manifestó el actor nacido en Ciudad de México.

Es algo que le apasionó del guión de Marcella Ochoa y Mario Miscione, así como el acercamiento que hizo el director Ryan Zaragoza. “Me pareció una forma muy inteligente de presentar la situación y la forma en la que se desarrolló la historia y los personajes es muy auténtica”, indicó Huerta.

Es algo que, a su juicio, “deja en evidencia lo importante que seamos nosotros los que contamos nuestras historias. Eso no quiere decir que un güero no pueda contar una historia sobre latinos, pero le va faltar la autenticidad de los que lo hemos vivido”.

Por eso agradeció a su director que le diera libertad para agregarle a Beto los elementos que considerara pertinentes. “Yo tengo parientes que se han ido al otro lado (de México a Estados Unidos), sé lo que se sufre, sé lo que es partirse la madre y dar todo para salir adelante”, manifestó.

LOS MONSTRUOS DIARIOS

Huerta conoce qué es “partirse la madre” o “picar piedra”, como describe el gran esfuerzo que se requiere para empezar de cero. Ahora que está a punto de convertirse en uno de los latinos más famosos de Hollywood, mira hacia atrás y ve un camino empinado.

“Yo no formo parte de la élite o tenía contactos en el mundo artístico”, expresó el actor, quien se enamoró de su oficio en talleres de teatro en los que lo inscribía su papá.

Su primer papel profesional fue en la película “Así del precipicio” en 2006.

Gracias a su talento, no tuvo que esperar mucho, pues en menos de 12 meses Gael García Bernal lo fichó para que protagonizara su ópera prima, “Déficit” que fue estrenada en el Festival de Cannes.

“Siento que tuve mucha suerte, porque más allá de las habilidades, el estudio, la disciplina y el talento, hay que tener eso, la suerte de que estés en el lugar adecuado, en el momento preciso para que te vean y te den la oportunidad”, subrayó.

Huerta no olvida que “la mayoría de la gente no tiene esa suerte, por eso los que tenemos el micrófono tenemos que amplificar sus voces”.

EN PRIMERA CLASE

Tenoch Huerta llegó a Hollywood por la puerta grande, aunque se le fue abriendo de a poco. Primero fue un pequeño papel en “Get the Gringo”, la película de Mel Gibson de 2012. Los pequeños papeles explotaron en 2015, cuando repitió con García Bernal en la serie de Amazon “Mozart In the Jungle” y participó en “Spectre”, la película de James Bond que se filmó en México.

Luego vino Rafael Caro Quintero, en “Narcos México” y ahí sí la puerta recibió un empujón y se abrió-.

Ahora su sonrisa se ilumina al mencionar palabras como “superhéroes” y “proyecto secreto” y reconoce que se está “divirtiéndose muchísimo” en el proyecto del que “no se puede hablar” y “nadie tiene idea de qué es”, pero no rechaza que le sale muy bien el clásico “Wakanda Forever”, el icónico saludo de “Black Panther”.

Los fanáticos de Marvel están convencidos de que Huerta es parte del elenco de “Black Panther: Wakanda Forever”, que tiene el reto de preservar el legado de la película protagonizada por el fallecido actor Chadwick Boseman.

“Yo y otros actores vinimos a Estados Unidos en primera clase. En un mundo de mucho confort a hacer un trabajo que amamos. Somos privilegiados y lo menos que podemos hacer es usar nuestro micrófono para contar los dolores de los demás, en cualquier género y siempre con responsabilidad”.