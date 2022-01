Olivia Rodrigo, de niña Disney a siete nominaciones en los Grammy

Con apenas 18 años, la cantante estadounidense es una de las favoritas de esta edición. Olivia Rodrigo presentó su primer sencillo, “Drivers License”, en enero y publicó su primer álbum, “Sour”, en mayo. Hasta entonces, era principalmente conocida por su papel en “High School Musical: The Musical: The Series”

+++ La cantante se une a la lista de niñas Disney que han dado el salto de la pantalla a la música pop, como Miley Cyrus, Demi Lovato o Britney Spears, entre otras.

+++ Al poco de salir su primer disco “Drivers License” causó furor en plataformas como Spotify o Youtube, donde el video acumula más de 350 millones de visualizaciones.

+++Rodrigo dijo en una entrevista en GQ:“Realmente no sé hacia dónde va a ir mi carrera en los próximos cinco o diez años. Estoy muy agradecida de poder estar haciendo ambas cosas -música en interpretación- ahora”.

“Muchos de mis sueños se han cumplido este año, pero este es probablemente el más significativo”, escribió la cantante estadounidense Olivia Rodrigo en Instagram al conocer que había sido nominada a siete Grammy.

El próximo 31 de enero de 2022 se estará llevando a cabo la premiación de la edición 64 de los Grammy en vivo desde Los Ángeles, y antes de cerrar el año la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación anunció a los nominados para el próximo año en donde la cantante Olivia Rodrigo, de tan solo 18 años, dominó las categorías, además la dupla de Tony Bennett y Lady Gaga aparecen en la mayoría de las nominaciones gracias al álbum Love for sale.

Por otra parte BTS aspira a mejor presentación en dúo/ grupo por Butter y regresando al continente americano los latinos salen a relucir como Vicente Fernández, Natalia Lafourcade y Ricardo Arjona, más los cantantes de reguetón entre los que se encuentran J. Balvin, Karol G y Bad Bunny, entre otros

Conoce las principales nominaciones al Grammy 2022

Mejor álbum pop latino

Vértigo – Pablo Alborán

Mis amores – Paula

Hecho a la antigua – Ricardo Arjona

Mis manos – Camilo

Mendó – Alex Cuba

Revelación – Selena Gómez

Mejor álbum de música urbana

Afrodisiaco – Rauw Alejandro

El último tour del mundo Bad Bunny

José – J. Balvin

KG0516 – Karol G

Mendó – Alex Cuba

Sin miedo (el amor y otros demonios) – Kali Uchis

Mejor álbum de rock latino

Deja – Bomba Estéreo

Mira lo que me hiciste hacer – Diamante Eléctrico

Origen – Juanes

Calambre – Nathy Peluso

El madrileño – C. Tangana

Sonidos de karmática resonancia – Zoé

Mejor álbum de regional mexicano

Antología de la música ranchera Vol.2 -Aída Cuevas

A mis 80’s – Vicente Fernández

Seis – Mon Laferte

Un canto por México Vol. 2- Natalia Lafourcade

Ayayay! – Christian Nodal

Mejor Interpretación Vocal Pop Solista

Anyone – Justin Bieber

Right on time – Brandi Carlile

Happier than ever – Billie Eilish

Positions – Ariana Grande

Drivers license – Olivia Rodrigo

Mejor actuación pop Dúo o Grupo

I get a kick out of you – Tony Bennett y Lady Gaga

Lonely – Justin Bieber y Benny Blanco

Butter – BTS

Higher power – Coldplay

Kiss me more – Doja Cat ft. SZA

Mejor álbum de Pop Vocal

Justice – Justin Bieber

Planet her – Doja Cat

Happier than ever – Billie Eilish

Positions – Ariana Grande

Sour – Olivia Rodrigo

Mejor actuación de Rock

Shot in the dark – AC/DC

Know you better – Black Pumas

Nothing compares 2 U – Chris Cornell

OHMS – Deftones

Making a fire – Foo Fighters

Grabación del año

I still have faith in you – ABBA

Freedom – Jon Batiste

I get a kick out of you – Tony Bennett y Lady Gaga

Peaches – Justin Bieber

Right on time – Brandi Carlile

Kiss me more – Doja Cat

Happier than ever – Billie Eilish

Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Drivers License – Olivia Rodrigo

Leave the door open – Silk Sonic

Álbum del año

We are – Jon Batiste

Love for sale – Tony Bennett y Lady Gaga

Justice – Justin Bieber

Planet her – Doja Cat

Happier than ever – Billie Eilish

Back of my mind – H.E.R.

Montero – Lil Nas X

Sour – Olivia Rodrigo

Evermore – Taylor Swift

Donda – Kanye West

Canción del año

Bad Habits

A beautiful noise

Drivers License

Fight for you

Happier than ever

Kiss me more

Leave the door open

Montero

Pecahes

Right on time