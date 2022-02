Unos 3,000 migrantes exigen regularizar su situación en la mexicana Tapachula

Tapachula (México), 3 feb (EFE)- Unos 3.000 migrantes se congregaron en las últimas horas frente a las oficinas de regularización del Instituto Nacional de Migración (INM) del municipio de Tapachula, en el suroriental estado de Chiapas, para exigir documentos para poder transitar por el territorio mexicano.

Desde este miércoles las marchas y protestas se han reactivado en esta ciudad por parte de miles de migrantes de al menos unas 10 nacionalidades.

Migrantes centroamericanos, haitianos, venezolanos y cubanos -entre otros países- han encabezado este jueves la manifestación frente a las oficinas de migración, sin lograr que saliera algún funcionario a atenderlos.

Griselda Rodríguez, migrante de Cuba, explicó a Efe que la aglomeración de personas en este municipio ha colapsado los servicios de atención existentes, y muchos de ellos, incluso infantes, malviven en la localidad.

“La propia entidad de Chiapas ha expresado que quieren que los migrantes sigan su camino para que el pueblo no esté colapsado. Porque sucede que muchas personas no quieren delinquir, pero no tienen dinero para alimentar a sus hijos”, lamentó la mujer.

Irineo Mujica, activista de Pueblos Unidos Migrates, denunció que la delegación del INM en Chiapas prometió en una reunión el miércoles que daría solución a las demandas de este colectivo, y lamentó que este jueves ningún funcionario saliera “a dialogar”.

Durante esta protesta muchos migrantes gritaron: “Caravana, caravana, nos vamos”, en referencia a su intención de salir en grupo y a pie de la ciudad, como en anteriores ocasiones, si no les atienden.

En los últimos días, decenas de migrantes fueron detenidos en redadas por agentes de seguridad mexicanos en Tapachula, lo que desató todavía más la indignación de los indocumentados.

OLA MIGRATORIA

A lo largo de 2021 partieron desde Tapachula varias caravanas migrantes con miles de personas, aunque la gran mayoría fueron frenadas y desmanteladas por las fuerzas de seguridad mexicanas.

La región vive un flujo récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.

México deportó a más de 114.000 extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país.

Además, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió un récord de 131.448 solicitudes de refugio en 2021. De estos, más de 51.000 son haitianos.