La latina “Encanto” se reafirma y consigue tres nominaciones a los Óscar

Los Ángeles (EE.UU.), 8 feb (EFE).- “Encanto”, el filme de Disney ambientado en Colombia, confirmó este martes las buenas sensaciones generadas y consiguió tres nominaciones a los Óscar, en las categorías de mejor película animada, mejor banda sonora y mejor canción original.

Empatada a tres candidaturas con la también cinta animada “Flee” (Jonas Poher Rasmussen), la película dirigida por Byron Howard y Jared Bush acudirá con grandes expectativas a la cita en la que se entregarán las estatuillas.

“Encanto” se encuentra muy bien posicionada con respecto a sus competidoras en la categoría de mejor película de animación, en la que se batirá el cobre con “Luca”, “The Mitchells vs The Machines” , “Raya and the Last Dragon” y la mencionada “Flee”.

Los buenos presagios con esta película animada musical se certificaron también con la nominación del tema “Dos oruguitas”, compuesto por el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda y cantada por Sebastián Yatra, a mejor canción original.

El talento latino de Miranda y Yatra ha sido reconocido con la nominación a “Dos oruguitas”, canción que seleccionó Disney en su candidatura a los Óscar con “Encanto”.

Una decisión que sorprendió debido al éxito que también ha cosechado desde su estreno otro de los temas, inspirados en el folclore colombiano, que también suena en la película: “We don’t talk about Bruno”.

En cuanto a la banda sonora de “Encanto”, su compositora, Germaine Franco, consiguió entrar en la terna de cinco finalistas para alzarse con el galardón en dicha categoría.

Las bandas sonoras de “The Power of the Dog” (película que acumula más nominaciones), “Don’t Look Up”, “Dune” o “Madres paralelas” conforman el registro del resto de candidatas a esta estatuilla.

“Encanto” continúa así en la carrera hacia los Óscar con tres nominaciones, el reconocimiento del público y la crítica internacional e importantes esperanzas puestas en la decisión de la Academia de Hollywood el próximo 27 de marzo.