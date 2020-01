FORD V FERRARI Desembarca en Blu-ray™ y DVD el 11 de febrero

Matt Damon y el nominado al Globo de Oro®, Christian Bale, protagonizan esta “ensordecedoramente estimulante” (Peter Travers, Rolling Stone) película basada en una extraordinaria historia real sobre el intento de Ford Motor Company por crear el coche más rápido del mundo.

El diseñador estadounidense de coches, Carroll Shelby (Damon), y su intrépido conductor de origen británico, Ken Miles (Bale), lucharán contra la intromisión corporativa y las leyes de la física para fabricar un revolucionario coche de carreras y plantarle cara al Enzo Ferrari durante la vuelta en 24 horas a Le Mans, en Francia, en 1966.

Además de obtener la certificación ‘Fresh’ en Rotten Tomatoes™, la crítica especializada y los seguidores no han parado de hablar de este relato épico y subestimado que hará que tu corazón no pare de latir de principio a fin. Agrega FORD V FERRARI a tu colección digital en Movies Anywhere el 28 de enero y cómpralo en 4K Ultra HD™, Blu-ray™ y DVD el 11 de febrero para poder tener una pieza histórica en tu colección cinematográfica.

Contenido Adicional Digital de FORD V FERRARI :

Reportaje “The 24 Hour Le Mans: Recreating the Course” – Descubre cómo se logró la carrera más épica de la película, desde la recreación de la pista, pasando por el rodaje y la edición de toda la acción.

Pre-Vis : Daytona & Le Mans Races – Estas secuencias animadas y previsualizadas dieron forma al esquema que los cineastas siguieron durante la producción.

“Bringing The Rivalry to Life” * – Sumérgete en las imágenes entre bastidores de la película con este documental de una hora de ocho partes.

Matt and Christian: The Conversation (exclusiva en iTunes Extras ) – Siéntante con Christian Bale y Matt Damon para disfrutar de una reflexión íntima sobre el rodaje de la película.

*Disponible en Digital y Blu-ray™

Especificaciones del 4K Ultra HD™ de FORD V FERRARI

Fecha Lanzamiento: 11 de febrero de 2020

Formato Pantalla Panorámica 2.39:1

Audio: Dolby Atmos en Inglés, DTS-HD Master Audio 2.0 en Inglés, Dolby Digital 5.1 en Inglés, Audio Descriptivo 5.1 en Inglés, Dolby Digital 5.1 en Español y Dolby Digital 5.1 en Francés

Subtitulado: English for the Deaf and Hard of Hearing, Spanish and French

Duración Película: Unos 152 Minutos

Clasificación: PG-13 por expresiones linguísticas y escenas de riesgo

Especificaciones del Blu-ray™ de FORD V FERRARI

Fecha Lanzamiento: 11 de febrero de 2020

Formato Pantalla: Panorámica 2.39:1

Audio: DTS-HD Master Audio 7.1 en Inglés, Dolby Digital 5.1 en Inglés, Dolby Digital 2.0 en Inglés, Audio Descriptivo 5.1 en Inglés, Dolby Digital 5.1 en Español y Dolby Digital 5.1 en Francés

Subtitulado: English for the Deaf and Hard of Hearing, Spanish and French

Duración Película: Unos 152 Minutos

Clasificación: PG-13 por expresiones linguísticas y escenas de riesgo

Especificaciones del DVD de FORD V FERRARI

Fecha Lanzamiento: 11 de febrero de 2020

Formato Pantalla: Panorámica 2.39:1

Audio: Dolby Digital 5.1 en Inglés, Dolby Digital 2.0 en Inglés, Audio Descriptivo 5.1 en Inglés, Dolby Digital 2.0 en Español y Dolby Digital 2.0 en Francés

Subtitulado: Inglés para Sordos y aquellos con Dificultades Auditivas, Español y Francés

Duración Película: Unos 152 Minutos

Clasificación: PG-13 por expresiones linguísticas y escenas de riesgo