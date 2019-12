Así pondrá fin Star Wars a 40 años de historia, según sus protagonistas

Los Ángeles (EE.UU.), 16 dic (EFE).- No todos los días se pone fin a una historia de más de cuatro décadas y a un fenómeno global que supera fronteras y generaciones. La última película de Star Wars, que cerrará la saga iniciada en 1977, es uno de los estrenos más esperados del año, pero ante todo fue un reto para el equipo que lo hizo realidad.

¿Cómo es el retorno póstumo de Carrie Fisher y la princesa Leia? ¿Habrá guiños al origen? ¿Rey pasará al lado oscuro? ¿Quedarán satisfechos los fanáticos? Muchas son las preguntas que despierta “Star Wars: The Rise Of Skywalker”, sobre las que el equipo de la película y su director, J.J. Abrams, respondieron durante un encuentro con Efe en Los Ángeles (EE.UU.) días antes del gran estreno.

Conscientes de que los avances desvelados y cada una de sus palabras se analizan al milímetro, el reparto compuesto por Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe) y Keri Russell (Zorii Bliss) coincidió en que esta cinta es un homenaje a los fans que durante tantos años han sostenido el fenómeno Star Wars.

Estas son las claves sobre el estreno, según sus protagonistas:

EL REGRESO PÓSTUMO DE CARRIE FISHER COMO LA PRINCESA LEIA

Ya lo avanzó Abrams esta primavera: La actriz Carrie Fisher, quien falleció en 2016 a los 60 años, estará presente en el filme con su icónico personaje de la Princesa Leia gracias al metraje rodado para “Episode VII: The Force Awakens” que no llegó a ser utilizado.

“No había forma de contar la historia sin Leia, así que tomamos escenas que no usamos y escribimos otras nuevas que sucedían en torno a Carrie. Tuvimos que grabar la otra parte con la misma iluminación y coreografía de cámaras”, explicó a Efe el director de “Star Wars: The Rise Of Skywalker”.

“Estuvimos trabajando un año en la edición y ella está tan viva en la película que es triste saber que la perdimos. Era un ser humano era precioso, increíble y auténtico”, describió Abrams sobre la icónica actriz.

Para Daisy Ridley, cuyo personaje Rey se funde en un abrazo con la Princesa Leia en el tráiler, su regreso póstumo gustará a los seguidores de la saga.

“Fue emocionante hacerlo, es un momento muy emotivo y además una parte importante de la película. Ella tiene escenas brillantes y conmovedoras, los ‘fans’ quedarán felices al verlo”, aseguró la protagonista.

Quien también tuvo palabras para Fisher fue Oscar Isaac (Poe), que comenzó en Star Wars con la difunta actriz como compañera y había visto la película completa justo la noche antes de su entrevista con Efe.

“Fue un momento melancólico, verla tan viva y vital en la pantalla, pero saber que no está más entre nosotros y que no va a ver el final del icónico personaje que ella creó… es también triste”, dijo Isaac.

EL FUTURO DE REY, DE LOS SKYWALKER Y DEL LADO OSCURO

Quizás uno de los puntos más comentados del nuevo argumento es cómo se cerrará la saga de la familia Skywalker. Después de tantos giros y de ver a Rey tomar el liderazgo al final de la historia, su papel en esta nueva aventura será decisivo, reconoció Ridley.

“Si ella se fuese al lado oscuro no sé yo si la gente quedaría desencantada… Bueno, entiendo que algunas personas sí. Vivirá muchos retos, pero tengo que decir que es un filme sobre esperanza, así que esperaremos que escoja el lado correcto”, avanzó la protagonista.

¿HAY ROMANCE ENTRE POE Y FINN?

Aunque el público imagina cientos de posibles giros en la trama de Star Wars, uno de las ideas que cobró más fuerza fue la de un posible romance entre dos protagonistas de la última trilogía, Poe y Finn, que ha sonado tanto que los actores hablaron abiertamente de ello.

Para Isaac (Poe) “deberían ser novios”: “Habría que haberlo llevarlo un poco más lejos porque había una posibilidad. Se nota al final, que hay algo muy bonito… pero, ¿me habría gustado ver más intimidad entre Finn y Poe? Sí.”

Sin embargo, John Boyega (Finn) no llevó tan lejos su relación aunque reconoció “que pasan mucho tiempo juntos, hay más química y una unión muy cercana”

LA PRESIÓN DE LOS FANS

Cada avance de Star Wars se convierte inmediatamente en el tema más comentado en redes sociales, los actores conocen con cuentagotas el guion para evitar filtraciones… Pero parece que la presión que despierta el fenómeno no entra en el estudio de rodaje.

“No nos afecta, no llevamos eso al estudio porque lo mejor que puedes hacer por un ‘fan’ es concentrate en tu trabajo”, describió Boyega.

Aunque para la actriz Keri Russell, todo el fenómeno es “abrumador”, en el buen sentido de la palabra, porque “hay muchos recuerdos y sentimientos asociados a Star Wars”.

Sin embargo, Ridley pasó la responsabilidad al director Abrams: “Él es quien tiene que escribir, saber lo que hay que cerrar. Tenía una responsabilidad de la que nunca hemos sido conscientes”.

¿UN FINAL QUE GUSTARÁ?

Es difícil, si no imposible, dar con un final que agrade a todo el mundo. Consciente de ello, el director de la última cinta de la saga Star Wars definió así la última entrega:

“Había que encontrar la forma de cerrar estas nueve películas de manera que, dentro de cien años, un niño vea todas las citas completas, las nueve, y sienta que hay una narración que lleve a ese final”, avanzó Abrams.