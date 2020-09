Remezclas del verano y mucho romance dominan la semana de estrenos musicales

Miami, 4 sep (EFE).- Varias producciones audiovisuales y temas que mezclan la esperanza con el ánimo del verano dominaron esta semana los estrenos musicales:

1. Las artistas argentinas María Becerra y Tini, junto a la española Lola Índigo, colaboran en el remix de “High”, que acompañan con un poderoso video lleno de color y fuerza femenina.

2. El cantautor mexicano Leonel García entrega la tercera y final producción de su serie “Amor”. Se trata del disco “Amor pasado”, que consiste en muy sofisticadas versiones de las canciones más icónicas de la música mexicana.

3. El cantautor mexicano Carlos Rivera celebra el lanzamiento de Leonel García al presentar su interpretación de “Sin conciencia”, la canción de su colega y que representa la sexta de su disco “Si fuera mía”.

4. “Corazón verde” es una histórica colaboración de algunos de los artistas más importantes de la música regional mexicana, que busca inspirar a “cuidar el planeta”. La canción cuenta con la participación de Edén Muñoz, Alfredo Olivas, Pancho Barraza y C-Kan, acompañados de la Arrolladora Banda El Limón de René Camacho.

5. Ozuna y Camilo unen sus voces por primera vez en “Despeinada”, uno de los temas de “ENOC”, el nuevo disco del artista urbano puertorriqueño.

6. El remix de “Relación”, la canción del panameño Sech con más de 200 millones de reproducciones en las redes sociales, cuenta con las voces de Daddy Yankee, J Balvin, Farruko y la cantante española Rosalía.

7. Tito Nieves, Víctor Manuelle, José Alberto “El Canario”, Luisito Carrión, Pirulo, Tito Rojas, Isaac Delgado, Nino Segarra, Juan José Hernández, Ismaelito Rivera, Yan Collazo, Carlitos Ramírez, Germán Olivera y Maelo Ruiz son algunas de las voces que acompañan a Gilberto Santa Rosa en su nuevo disco “Colegas”.

8. “Y vuelo” es el primer sencillo del próximo álbum de la cantautora española Vanesa Marín.

9. “Verdades a medias” es una histórica colaboración de la italiana Laura Pausini y la española Bebe.

10. La banda mexicana “Los Sebastianes” hace su segunda entrega de una canción de rock en español con “Rayando el sol” de Maná.

11. Shaggy, Afrojack, Dalex son los invitados al remix del inspirador y positivo tema “Me siento bien“ de Darkiel y Pedro Capó.

12. “Caníbales” es la primera canción pop del dueto de hermanas gemelas colombianas Las Villa, con la colaboración de Beéle.

En la música en inglés, los estrenos más destacados fueron: · “What They’ll Say About Us” es el nuevo sencillo del artista estadounidense Finneas, quien se lo ha dedicado “a todos los que han soportado este año”.

· En el disco “AngelHeaded Hipster: The Songs of Marc Bolan and T. Rex”, estrellas como Elton John, U2, Joan Jett, Nick Cave, Peaches y Marc Almond rinden homenaje a unos de los más legendarios compositores del rock.

· Big Sean lanzó su disco “Detroit”, una producción de 21 temas inéditos del artista afroestadounidense.