MERCEDES BENZ AMG GLE 53 COUPE 2021

Cuando Mercedes Benz le dice “El Mejor o Nada”, en este modelo no se equivocan

Angelica Willard

Un buen augurio cuando recibimos un vehículo 2021 es pensar que este año pandémico con el Covid-19 ya se fue. Pero, ánimo, ya hay una esperanza y cual vacuna de salvación, este Mercedes Benz nos viene a avisar que el próximo año está a la vuelta de la esquina y con un modelo 2021 que le hará sentir que vuelve todo lo bueno.

Un modelo de la generación GLE de la marca teutona, el Mercedes Benz AMG GLE Coupe 2021, con 429 caballos de fuerza, 3.0L, seis cilindros, nueve velocidades automáticas y un diseño a prueba del más exigente.

Un motor turbo, que ya nos estamos acostumbrando a ver en esta era automovilística, que como dijimos tiene 429hp por lo que desarrolla un torque máximo de 384 lb-ft. Con un EQ Boost, generando con este sistema 21hp más y 184 lb-ft de torque adicionales. ¿Qué hacer con tanto poder en un cinco puertas familiar, para cinco o más personas? Bueno, yo diría que si no puede correr a mucha velocidad, disfrútelo al máximo y recordará lo que la Mercedes Benz dice en su publicidad “The best or Nothing”.

Para conducirlo puede optar en colocarlo en modos “Comfort”, “Sport” y Sport+”, adicionando que para conducir, le da opción de colocarlo además en “Trail” o “Sand”. Sumado a esta sofisticada tecnología, tenemos un confortable y amplio panel de instrucciones, visor de comandos para navegación, clima y muchas imágenes que le da la cámara trasera y frontal, para decirle todo lo que debe saber para estacionar, y no tocar nada que dañe su carrocería, con fotos tan nítidas que le otorga un amplio panorama de sus maniobras y su alrededor. Y por supuesto con todas las opciones para escuchar su música favorita o programar sus llamadas frecuentes y poder hablar a manos libres en el camino a casa o al trabajo. Realmente supremo.

Los asientos se adaptan muy bien a su espalda y con el juego de cinturón rojos que le afirma de forma muy segura. En colores puede encontrarlo en Black, Polar White, Obsidian Black metallic, Ididium Silver metallic, Mojave Silver metallic, Lunar Silver metallic, Lunar Blue metallic, Brilliant Blue metallic, Emerald Green metallic, Selenite Grey metallic, Cardinal Red metallic, Diamond White metallic; si le recomiendo consulte a su concesionario por los precios que cada uno podría tener. Asimismo tiene opción de una buena selección de ruedas, que también tiene un valor adicional según la dimensión que elija, si es de 20 pulgadas especial y/o de 21 o 22 pulgadas.

El precio de esta maravilla, comienza en $76.500 más las opciones que usted quiera seleccionar y puede llegar a $84.105. Magnífica opción.∆

Angelica Willard – Automotive Writer – Journalist Member de SAMA – TAWA – NWAPA – NAHP – IAPA (SIP)