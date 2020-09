Ana Bárbara: “Quiero darle a Paquita la del Barrio el honor que merece”

Miami, 22 sep (EFE).- Desde el primer momento en que Ana Bárbara agarró su celular, abrió la aplicación de notas y compuso las primeras estrofas de su nueva canción “El consejo”, sabía que era un dueto con Paquita la del Barrio.

Así lo explicó la cantautora mexicana en una rueda de prensa digital en la que participó Efe, en la que subrayó que su idea fue crear un tema que “destacara el increíble papel que han hecho las mujeres, en especial Doña Paquita la del Barrio, para desarrollar la música regional mexicana”.

“Cuando escucho que en el género no hay muchas mujeres me desespero”, reconoció la estrella mexicana que se declaró una “gran fan” de Paquita, a quien considera una de las mujeres que más ha luchado a través de su arte en favor de la equidad de género.

El tema, que salió al mercado el viernes pasado, es una conversación musical entre dos mujeres que intercambian confidencias y consejos sobre los hombres de sus vidas.

“Todo lo que escribo es lo que me sale de mi corazón y cuando me nació esta canción lo que quería hacer era uno de esos temas que hace que las mujeres se desahoguen, se rían y le manden un mensaje con honor a sus inútiles, como les dice Paquita”, expresó entre risas Ana Bárbara, en referencia al apodo que su colega le tiene a los hombres.

Mientras componía, le vinieron a la mente algunas de las canciones más icónicas de Paquita la del Barrio, como “Rata de dos patas” e historias de gran frustración femenina como el caso de la ecuatoriana Lorena Bobbit, quien se hizo famosa por cortarle el pene su marido.

“Para seguirle los pasos, encontraré la manera. Voy a tener las agallas de dejar a quien me hiera. Y a los que vayan de infieles, recuérdales siempre el tema de lo que hizo a su hombre esa famosa Lorena””, dice la letra de “El Consejo”.

“Más de una vez terminé en el suelo muriéndome de la risa a carcajadas”, recordó la artista, quien confesó que sintió una gran emoción cuando se concretaron los planes para la grabación del tema y el video.

UN VÍDEO ESPECIAL EN UN LUGAR ICÓNICO

Cuando llegó el momento de crear el componente audiovisual del proyecto, Ana Bárbara y su equipo quisieron adaptarse a todo lo que “le hiciera la vida más fácil a Doña Paquita”. Por eso decidieron grabar el vídeo en el restaurante “Casa Paquita”.

El local, situado en la Ciudad de México, es propiedad de Paquita la del Barrio, quien vive en el piso de arriba.

“Solo tuvo que tomar su ascensor”, reveló Ana Bárbara.

El grupo musical que las acompaña es “El Mariachi de los inútiles” con el que canta regularmente la artista.

“Todo lo hicimos para que ella estuviera lo más cómoda posible”, agregó.

El resultado fue una fiesta musical que tiene más de un millón de visualizaciones en YouTube en apenas cuatro días.

“Yo sueño con reunirme con mis amigas en un restaurante y poder tomarnos unos tequilas riéndonos de la vida”, reconoció la artista que espera que los fans sientan esa sensación de hermandad entre mujeres cuando escuchen el tema y vean el video.

UN EJEMPLO DE EMPODERAMIENTO

En sus canciones más recientes, Ana Bárbara ha estado acompañada de mariachis. La ranchera no era un género en el que los fans estén acostumbrados a escucharla, pero sí el preferido de la artista dentro de la música regional mexicana.

“Yo siempre he amado las rancheras. Desde que era pequeña era justamente eso lo que cantaba, pero cuando empecé ninguna disquera me quería grabar con un mariachi. Ahora que me puedo dar el lujo de hacer lo que quiero, decidí darme ese lujo”, señaló.

El cuerpo le pedía mariachis y no solo le hizo bien entregarse a la música de su infancia, sino que le ha resultado excelente desde el punto de vista profesional. Tanto, que ha decidido reunir estos últimos temas en un disco que sacará antes de fin de año.

El resto de su tiempo lo ha dedicado a compartir con sus tres hijos biológicos en su casa en Estados Unidos -tiene otros tres “de corazón- y ya ha retomado las grabaciones de “Tengo talento, mucho talento”, el programa de la cadena de televisión en español Estrella TV donde funge de juez.

Quisiera hacer una gira con Paquita la del Barrio, algo que define como “un sueño”, pero tiene claro que la pandemia probablemente le obstaculice los planes. Esos, y los de su boda y la celebración de su próximo cumpleaños en enero.

Sin embargo, Ana Bárbara asegura que con COVID-19 o no va “a festejar los 50 años como se pueda. En grande o en pequeño”

“Yo me imagino en una playa y sintiéndome muy feliz”, enfatizó.