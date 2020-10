Trump da positivo al COVID-19 después del primer debate presidencial

Nueva York, octubre 2, 2020 – Amanecimos con la noticia, el flash mundial, la primicia casi por todos esperada, claro está no querida, que el Presidente de los Estados Unidos Donald J. Trump anunciaba vía tweet “…esta noche la primera dama y yo dimos positivo al COVID -19”, la cercanía de su consejera, asesora Hope Hicks de 31 años sería quien lo contagió. Ella fue directora de comunicaciones de la Casa Blanca en el 2018 y se reintegró en febrero del 2020 como asesora de campaña, viajó en el Air Force One el martes a Cleveland, Ohio con el Presidente para el debate; el miércoles en el helicóptero oficial Marine One a Minnesota, fue vista sin mascarilla en estos eventos y tenía otro itinerario para estar el sábado en Pensilvania.

Debemos recordar que el Presidente se encuentra en el grupo de riesgo tanto por su edad como por su condición de salud, Aunque su médico, el Dr.Sean Conley dijo que “cumplirá sus funciones sin interrupción” esperamos su pronta recuperación.

Al parecer su contagio lo hizo condenar a todos: “Condeno al KKK, Condeno a todos los supremacistas blancos, condeno a los Proud Boys. No sé mucho sobre los Proud Boys, casi nada, pero los condeno”, lo dijo frente a Sean Hannity de Fox News.

Incumplir las pautas y recomendaciones del CDC Centro de Control de Enfermedades, el negarse a usar las máscaras, mascarillas, cubre bocas, barbijos o como se le quiera decir, el no practicar un distanciamiento social, hacen imposible que no pudiera contagiarse, esto tenía que suceder.

El debate fue visto por más de 73 millones de personas del cual muchos quedaron muy pero muy defraudados, porque a pesar que estuvieron de acuerdo los equipos de campaña con las reglas del debate, el número de segmentos, el vitorear sólo en la bienvenida, el que la audiencia debía permanecer callada sin hacer ruidos, fueron los candidatos uno más que el otro quienes llevaron el debate con mucha tensión, constantes interrupciones, ataques, agresiones, mentiras, medias verdades, explosiones de ira, un manejo caótico del debate, detallaremos lo que parece más importante de cada uno.

Trump sobre la nominación de la Jueza Amy Coney Barret a la Corte Suprema argumentó que su partido había ganado las elecciones y el Senado teniendo el derecho de proponer su candidata, que era una académica respetada, excelente en todo sentido y que no cedería en ello; además que los precios de las medicinas habían bajado en el caso de la insulina en un 80%, que Biden en 47 años de político no había hecho nada, que quería socializar las medicinas.

Biden dijo que no tiene nada en contra de ella, pero se debería esperar el resultado de la elección presidencial, que no era justa su nominación, que la ley de cuidado asequible se encontraba en peligro y veinte millones de persona pudieran ser afectadas, señaló a Trump como mentiroso, sin un plan de salud desde que fue elegido y que no sabía de lo que hablaba.

Trump sobre el COVID 19 culpo a China, “Cerré las fronteras sino hubieran sido más los muertos, “hice un trabajo fenomenal, con los gobernadores, no hablé para no crear pánico, fabricamos máscaras, respiradores, estamos cerca de la vacuna”. Argumentó que Biden no hubiera podido actuar mejor como lo hicieron frente al H1N1 una enfermedad menos letal.

Biden dijo, “Trump no tiene plan de salud, sabía desde febrero sobre la gravedad lo peligroso de la pandemia no lo dijo por temor al mercado. Nos dijo que en abril la pandemia habría desaparecido, que podíamos superarlo con un poco de cloro en el brazo, no habla claro sobre las mascarillas cuestiona su eficacia aun hoy, está en contradicción permanente con los científicos como el Dr. Fauci, lo dijo en marzo y junio se necesitan más fondos económicos de apoyo”.

Trump sobre la economía, “Hemos tenidos uno de los más rápidos crecimientos económicos de la historia, quiero abrir las escuelas, locales y negocios porque la gente lo quiere”. Dijo que si gana Biden, las compañías se irían a otro lado, él quiere cerrar la economía.

Biden sobre Trump, “¿Cómo puede pagar menos impuestos que un profesor?, la economía está rota peor que en 1929, hay quienes no pagan un centavo de impuestos”.

Trump sobre violencia, “He hecho más por los afroamericanos que Abraham Lincoln, en las encuestas me va mejor que a todos los ex presidentes Republicanos, sacando gente de la cárcel, me apoya el cuerpo policial”.

Biden sobre Trump, “Usted es racista, usted se niega a condenar a los supremacistas blancos y a los grupos neonazis, ha eliminado la sensibilización racial de los programas de entrenamiento, el odio se está incrementando en los crímenes violentos, está contra los valores fundamentales de la nación, la violencia nunca es apropiada, la justicia debe aplicarse en igualdad, traigo un mensaje de unión para el país”.

Trump sobre el racismo, “En Oregón hubo 100 días de protestas a este paso perderemos los suburbios, tengo el apoyo de la Guardia Nacional. ANTIFA es la izquierda. No ha habido un gobierno que haya hecho más de lo que yo he hecho, he sobrevivido a un juicio político, he reestructurado las Fuerzas Armadas, la fuerza espacial he colocado más de 300 jueces federales”.

Biden, “No estamos en los años de 1950, hoy los niños están integrados al sistema, debe haber un control policial de parte de la comunidad, evaluaciones psiquiátricas y psicológicas, el FBI dice que ANTIFA no existe, la violencia debe ser juzgada; usted se codea con la supremacía blanca y las milicias, su abogado Cohen dijo ‘… que los motines el caos y la violencia ayudan a su causa, que no quiere calmar las cosas sino que echa más leña al fuego’. Somos más pobres hoy, una nación más dividida, más violentos, usted es el perrito de Putin.Yo soy la alternativa”.

Trump sobre el Cambio Climático, “Hoy hay menos emisión de carbono, el agua y el aire son inmaculados, hoy hay menos gases del efecto invernadero, China contamina el aire”.

Biden, “Usted nos sacó del tratado de Paris, California se está quemando, no hay un buen manejo forestal, ¿Por qué se ha derogado el plan de energía limpia? Propongo menos vehículos viejos por más nuevos, impulsar la energía renovable y los vehículos eléctricos, un pacto verde”.

Trump sobre la integridad de las elecciones las papeletas por correo y electrónicas, “Son un desastre, las están enviando a todos lados sin que las hayan pedido, puede ser que los resultados no lo sepamos por meses será un fraude, una vergüenza, una estafa, una trampa, un desastre”.

Biden sobre las papeletas por correo, “El FBI dice que no hay evidencias de fraude o manipulación, usted pretende inyectarnos el miedo. Si yo gano se tiene que ir, tiene que dejar el poder, las elecciones serán un proceso honesto y justo en un 100%”.

Únicamente se ha tomado lo más importante a consideración personal, seguro que hay más por escribir. Usted tiene la decisión y el privilegio de elegir, no deje de hacerlo.

