Newsom deplora fallo en favor de empresa que contaminó barrios latinos

Los Ángeles, 15 oct (EFE News).- El gobernador de California, Gavin Newsom, expresó indignación por el fallo de un tribunal de quiebras que permite a la compañía Exide Technologies abandonar su planta de reciclaje de baterías en un vecindario latino de Los Ángeles, dejando las labores de limpieza de plomo y otros contaminantes a los contribuyentes de California.

“Estoy indignado de que el tribunal federal de quiebras haya dejado libre a Exide y sus acreedores hoy y haya decidido que la exposición al plomo no representa un daño inminente o inmediato para el público”, advirtió Newsom en un comunicado.

El juez Christopher Sontchi, del Distrito de Delaware de la corte de quiebras, dictaminó que no había una amenaza “inminente” planteada por el abandono de la planta por parte de Exide, que resultó en una gran contaminación por plomo en el aire y el suelo en los vecindarios de la ciudad de Vernon, en el condado de Los Ángeles.

El fallo permite a Exide abandonar formalmente el sitio antes de fin de mes, después de lo cual el estado deberá encargarse de los esfuerzos de remediación de los daños que afectaron por décadas a latinos y otras comunidades.

Sontchi tuvo palabras duras para el estado y el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas, sugiriendo que no tomaron las medidas oportunas para limpiar la planta, a la que se le permitió continuar operando durante más de 30 años con un permiso temporal, reportó el diario Los Angeles Times.

“Si el fallo del tribunal se mantiene, Exide eludirá la responsabilidad por envenenar las casas, los patios de recreo y los patios traseros que rodean sus instalaciones de Los Ángeles. Ese es un resultado inaceptable, y California seguirá luchando para que Exide y sus acreedores rindan cuentas”, ”, resaltó Newsom.

Desde hace años los vecinos de Exide habían denunciado la contaminación causada por la compañía. Tras una batalla legal, en marzo de 2015 las autoridades federales anunciaron un acuerdo para cerrar de manera permanente la planta.

Exide había sido obligada a pagar 50 millones de dólares para descontaminar el sitio de la planta y los vecindarios circundantes, aunque, como parte del acuerdo, la Fiscalía federal no presentó cargos criminales contra la empresa. Según explicó la Fiscalía en ese momento, el no formular de cargos era una manera de evitar que la empresa fuera a la quiebra, con lo cual no podría pagar los costos del cierre de la planta, que se calculaban entonces en 100 millones de dólares.

El estado ya ha reservado más de 270 millones para limpiar miles de hogares que rodean las instalaciones con niveles elevados de plomo en el suelo, según el diario.

Exide comenzó a trabajar para limpiar el sitio en 2017, pero se detuvo en marzo pasado, citando la pandemia de la COVID-19 como obstáculo.

La empresa volvió a solicitar la protección por quiebra en mayo con planes de liquidar sus activos.

La Administración del presidente Donald Trump, a través del Departamento de Justicia y la Agencia de Protección Ambiental, apoyó el plan de Exide, que también deja sitios tóxicos en otros estados.

Newsom reiteró que la decisión judicial “está mal, ignora décadas de evidencia científica y es una decisión peligrosa que tenemos la absoluta intención de apelar”.

El año pasado, un análisis, de la Universidad del Sur de California halló plomo, que supuestamente procedía de una planta de reciclaje de baterías, en los dientes de leche de niños que vivían en esa área. El estudio estableció que la planta Exide recicló 11 millones de baterías de auto por año, generando 3.500 toneladas de plomo, antes de ser clausurada en 2015.

Los científicos pudieron analizar las distintas capas de los dientes y determinaron que la contaminación comenzó al menos desde el tercer trimestre de embarazo, “cuando el bebé está creciendo rápidamente e incorpora nutrientes y toxinas de la madre”.