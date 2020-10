GENESIS G90 2020

Una joya de cuatro ruedas con todo el lujo inimaginable a su alcance

No queremos pecar de exagerados, pero cuando la empresa coreana decidió competir con las marcas tradicionales de lujo como un Jaguar XJ, un Mercedes Benz o un Lexus LS, para esto, no se quedó atrás en los detalles en abrir la línea de lujo de la Hyundai y específicamente el modelo Genesis G90. Desde la costura de sus asientos, los detalles de madera en su tablero y en los costados de las puertas, amplio espacio interior para el conductor y su acompañante además de acoger a sus pasajeros en la línea posterior con amplitud para las piernas y además, un tablero de comandos cuando bate el asiento central, desde donde también puede manipular la música, la calefacción y si quiere recibir a un quinto pasajero, levanta esta consola y queda un asiento libre y cómodo. Todo esta amplitud se debe a que cada centímetro cuenta. Este sedán es más largo.

No podemos dejar atrás en esta descripción a la máscara que lo define en un diseño que tiene nombre “G Matrix”, de la Genesis, con el logo alado en su tope, sencillamente elegante.

El comentario más adecuado de traer a la memoria es: “G90 is the ultimate expression of the Genesis brand,” de Luc Donckerwolke, Executive Vice President y Chief Design Officer de Hyundai Motor Group, cuando se refirió al delicado diseño en su debut el año pasado.

Al subirse en la noche el carro le da la bienvenida en un llamativo reflejo del logo, haciéndole saber que se está subiendo a un carro muy especial.

Las posibilidades son dos, usted puede comprar un 3.3T Premium de 3.3.L turbocharged V-6, 365 caballos de fuerza y 376 lb-ft de torque y transmisión de ocho velocidades. O un 5.0 Ultimate, de 5.0L V-8, 420 caballos de fuerza y 383 lb-ft de torque, también con transmisión de ocho velocidades. Ambos tienen de largo 204.9 in, y de ancho (sin los espejos) 75.4 in. Ambos modelos miden lo mismo y de alto tienen 58.9 in.

La comodidad máxima la tiene en el sistema de sonido con 17 parlantes y el sistema de cámaras duales que le refleja en el frente de su volante, y en la pantalla del panel, con la imagen del carro y sus alrededor. Simplemente supremo.

Esta maravilla tiene un precio base aproximado de $72.950, para el Premium y de $78.125 para el V-8.∆

Angelica Willard – Automotive Writer – Journalist Member de SAMA – TAWA – NWAPA – NAHP – IAPA (SIP)