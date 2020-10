Win Butler dice que el confinamiento le ha permitido escribir varios álbumes

Toronto (Canadá), 22 oct (EFE).- El músico Win Butler, uno de los fundadores de Arcade Fire, dijo que gracias el confinamiento causado por la pandemia de la covid-19 ha disfrutado de una explosión creativa hasta el punto que ha podido escribir suficiente material para hacer “dos o tres álbumes”.

Butler, nacido en Estados Unidos pero nacionalizado canadiense, también reveló que la banda “indie” tiene planeado viajar a Texas próximamente para grabar el nuevo material.

El líder de la banda de Montreal creada en el año 2000 hizo el anuncio durante un podcast del productor Rick Rubin.

Butler declaró que el confinamiento ha sido una especie de bendición para su proceso creativo, en el que ya estaba metido antes del inicio de la pandemia porque durante el pasado año había estado escribiendo nuevas canciones.

“Una vez que el cuerpo empieza, no hay forma de pararlo, así que he estado escribiendo. No puedo recordar cuando había escrito más. Es como tener 18 años, sentado en el piano cinco días seguidos, trabajando en una melodía para un verso”, explicó el músico canadiense.

Butler añadió que “de hecho, ha sido bastante increíble”.

Para el músico, el contar con tiempo para trabajar ha sido una novedad.

“Esta vez hemos estado confinados, tenemos un estudio, todos los teclados, caja de ritmos, piano, todo lo que podía querer. ¡Y el jodido tiempo! Lo que no tenía es el tiempo y ahora ahí está”, confesó el líder de Arcade Fire, banda que también integran, entre otros, su esposa, Régine Chassagne, y su hermano William Butler.

Win Butler anticipó que los seguidores de la banda estarán “sorprendidos” con el sonido que incorporan las nuevas canciones de la banda.

El último álbum de Arcade Fire, el quinto de la banda, fue “Everything Now”, que apareció en julio de 2017 y que fue recibido con dureza por los críticos.