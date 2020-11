La campaña de Biden asegura que hoy por la tarde podrá declarar la victoria

Washington, 4 nov (EFE News).- La campaña del candidato presidencial demócrata, Joe Biden, aseguró que este miércoles por la tarde podrá declarar la victoria porque sus datos internos apuntan que ha conquistado Wisconsin, Nevada, Michigan y Pennsylvania, estados donde aún no hay un resultado final de las elecciones en Estados Unidos.

“Joe Biden está en la senda para ganar estas elecciones y él será el próximo presidente de EE.UU. Creemos que tenemos por delante un camino claro para la victoria. Para esta tarde, esperamos que el exvicepresidente tenga suficiente ventaja en algunos estados para superar los 270 delegados”, dijo en una comparecencia ante la prensa la jefa de campaña de Biden, Jen O’Malley Dillon.

Por el momento el momento, el candidato demócrata aventaja al presidente y candidato republicano, Donald Trump, por 238 delegados frente a 213, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses, y queda sin decidir un puñado de estados clave, con lo que todas las opciones siguen abiertas.

O’Malley Dillon afirmó que la campaña cree que Biden “ya ha ganado en Wisconsin” y aseguró que esta misma jornada podría declararse un ganador.

Además, esperan que Michigan declare que Biden ha sido el ganador hoy mismo; pero habrá que esperar a mañana jueves para conocer los resultados en Pennsylvania y Nevada, estado este último donde las autoridades han decidido que no harán públicos los resultados hasta las 9 am ET del jueves.

Michigan, Wisconsin y Pennsylvania son estados que catapultaron a Trump a la Casa Blanca en 2016 y de los que depende para repetir mandato.

Frente a esas posibles victorias, O’Malley Dillon admitió que hay una mayor posibilidad de que Trump gane Georgia, un estado tradicionalmente republicano y donde un demócrata no vence desde 1992, y también en Carolina del Norte, donde el recuento apunta desde anoche a una posible victoria del actual gobernante.

“Sabíamos que esto iba a estar muy ajustado”, afirmó O’Malley Dillon.

La jefa de campaña, además, adelantó que Biden se dirigirá a la nación hoy “más tarde”, pero evitó especificar una hora.

“Esperamos que hoy en algún momento más tarde, el exvicepresidente se dirigirá al pueblo estadounidense”, afirmó.