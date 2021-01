Omar Sy: “El asalto al Capitolio muestra una pérdida de fe en la democracia”

Madrid, 11 ene (EFE).- Lanzado al estrellato gracias al éxito de “Intocable” (“Intouchables”, 2011), el actor francés Omar Sy, que se estrena en Netflix la serie “Lupin”, considera que el asalto al Capitolio de Washington evidencia “una pérdida de fe en la democracia” que no es exclusiva de Estados Unidos.

“No creo que sea una cuestión de raza, es algo más profundo y preocupante, lo que veo es que la gente ha perdido la fe”, dice en una entrevista con Efe. “En todo el mundo hay gente cuestionando la democracia y promoviendo el caos, eso es lo que me preocupa y lo que temo”.

Junto a François Cluzet, Sy convirtió “Intocable” en la película francesa más vista en todo el mundo -le quitó el récord a “Amélie”- lo que le abrió las puertas de Hollywood, donde en los últimos años ha participado en superproducciones como “X-Men: Días del futuro pasado” (“X-Men: Days of Future Pas”, 2014), “Jurassic World” (2015) o poniendo la voz, en la versión francesa, al protagonista de “Soul” (2020), de Pixar.

Ahora el actor y humorista protagoniza el primer lanzamiento de Netflix del 2021. “Lupin”, una serie detectivesca de aventuras, con toques de humor, se inspira en Arsenio Lupin, un ladrón de guante blanco que el escritor francés Maurice Leblanc convirtió en protagonista de sus novelas a principios del siglo pasado.

George Kay, creador de la serie, trae la historia al presente mediante un nuevo personaje, Assane Diop, que sigue los pasos de su héroe.

PREGUNTA.- ¿Quien es Assane Diop y por qué le atrajo este personaje?

RESPUESTA.- Assane Diop perdió a su padre, que fue acusado por un robo que no cometió, fue una injusticia y un trauma para él. Pero su padre le dejó un libro, “Las aventuras de Arsenio Lupin” (“Les aventures d’Arsène Lupin”), un clásico muy famoso en Francia, que le hace crecer con la idea de llegar a ser Lupin y al mismo tiempo vengarse por lo que hicieron a su padre.

“Lupin” es un juguete perfecto para un actor, tiene drama, misterio, romance, humor, entretenimiento y también acción. Era perfecto especialmente para televisión porque tiene mucho desarrollo y siempre hay cosas nuevas que pueden venir.

P.- Al elegir un protagonista de raza negra, George Kay da una nueva dimensión a la historia, con una dosis de denuncia del racismo y el clasismo, en un año muy intenso en este terreno, con movilizaciones como el Black Live Matters en Estados Unidos y también en Francia. ¿Cómo ha vivido usted todo este movimiento?

R.- Como los demás, emocionado, preocupado y sobre todo me he hecho muchas preguntas sobre qué podemos decir o hacer para vivir en paz. Hay demasiada tensión, hay violencia en todas partes, me pregunto qué se puede decir o hacer para traer paz.

P.- ¿Y qué se puede decir o hacer? Hace unos meses escribió un artículo en un periódico en relación con la violencia policial en Francia.

R.- Justamente, en ese artículo me hacía esa pregunta e intentaba pedir a la gente que pensara en ello, algo hay que hacer, pero yo no sé qué, si alguien lo sabe, que lo hagan o lo digan.

P.- La reacción de la policía en el asalto al Capitolio en Washington ha suscitado críticas por su benevolencia en comparación con el trato a los manifestantes del Black Live Matters. ¿Qué opina?

R.- El mundo está en un momento muy complicado, hay mucha gente preocupada por su futuro. Lo que ha ocurrido en el Capitolio muestra que mucha gente ha perdido la fe en la democracia y no es algo exclusivo de EEUU, en todo el mundo hay grupos cuestionando la democracia y promoviendo el caos. Eso es lo que me preocupa y lo que temo, no creo que sea una cuestión de raza, es algo más profundo y preocupante, la gente ha perdido la fe.

P.- Su carrera empezó en los 90 trabajando como cómico en la radio y la televisión francesa, pero “Intocable” marcó un antes y un después. ¿Recuerda algún momento en especial en el que haya tenido que pellizcarse por incredulidad sobre lo que estaba viviendo?

R.- Me pasa casi a diario, me siento tan afortunado por lo que hago y lo que tengo que es difícil de creer, pero al mismo tiempo intento vivirlo de una manera profunda y consciente, estar en el momento presente.

P.- ¿Su experiencia en Hollywood ha sido lo que esperaba?

R.- Ha sido mucho más, me mudé a Los Ángeles por razones personales y empezaron a surgir oportunidades de trabajo, de modo que ha sido mucho más de lo que esperaba porque no esperaba nada.

P.- Hace unos días tuiteó a Álvaro Morte ofreciendo una colaboración con la banda de “La casa de papel”. ¿Hay posibilidades de que eso ocurra?

R.- Yo no sé él, pero por mi parte estoy completamente abierto.