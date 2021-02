Netflix reina en los Globos de Oro de la pandemia con permiso de “Nomadland”

Los Ángeles (EE.UU.), 3 feb (EFE).- Netflix dominó este miércoles de modo aplastante las nominaciones de cine en los Globos de Oro gracias a “Mank” y “The Trial of the Chicago 7”, que fueron las películas con más candidaturas pero que tendrán que superar a un enorme obstáculo en su camino: “Nomadland”, la favorita hasta ahora en la temporada de premios de Hollywood.

En un año de salas cerradas, de incontables retrasos en Hollywood y de máxima incertidumbre en la industria, los Globos de Oro certificaron hoy con sus nominaciones que el “streaming” ha sido un refugio crucial para el cine desde que estalló la crisis del coronavirus.

Netflix reinó con 22 candidaturas en total en los apartados de la gran pantalla seguida a mucha distancia por otro gigante digital, Amazon Studios, con 7 nominaciones.

El triunfo de Netflix hoy fue absoluto, ya que también encabezó las nominaciones en su terreno de juego favorito, la televisión, donde recibió 20 nominaciones (la segunda en esta lista es HBO con “solo” 7 candidaturas).

La épica hollywoodiense de “Mank”, con seis candidaturas, y el arrebatador drama político de “The Trial of the Chicago 7”, con cinco opciones de estatuilla, fueron las películas más nominadas y las dos apuestas más importantes de Netflix para estos Globos de Oro.

En otras circunstancias estas dos cintas serían las favoritas, pero el retrato de la crisis de EE.UU. de “Nomadland” ha arrasado hasta ahora en la temporada de premios de Hollywood y hoy tomó posiciones para los Globos de Oro con cuatro candidaturas.

“Nomadland” obtuvo el León de Oro en Venecia, se llevó el premio del Público en Toronto (TIFF), se ha paseado por las distinciones de la crítica en EE.UU. (mejor cinta para la Sociedad de Nacional de Críticos de Cine y para la prensa de Chicago, Boston, Houston…) y su realizadora, Chloé Zhao, ha ganado la mejor dirección incluso en aquellos premios que no le dieron a “Nomadland” el reconocimiento a la mejor película (la crítica de Los Ángeles y la de Nueva York).

También se anotaron un póker de candidaturas el drama sobre la vejez “The Father”, con Anthony Hopkins y Olivia Colman como protagonistas, y “Promising Young Woman”, la audaz y feminista cinta encabezada por Carey Mulligan que quizá fue hoy la gran sorpresa de los Globos de Oro.

ATENTOS A “NOMADLAND” Y A LAS OPCIONES LATINAS

Por apartados, “Nomadland” se verá las caras con “Mank”, “The Trial of the Chicago 7”, “The Father” y “Promising Young Woman” por el Globo de Oro a la mejor película dramática.

Chloé Zhao (“Nomadland”) figura también como rival a batir en el premio de mejor dirección, que mostró una saludable apuesta por la diversidad con tres mujeres nominadas (el récord hasta ahora en los Globos de Oro).

Así, junto a Zhao (también aspirante a mejor guion) aparecen Emerald Fennell (“Promising Young Woman”), Regina King (“One Night in Miami…”), David Fincher (“Mank”) y Aaron Sorkin (“The Trial of the Chicago 7”).

Frances McDormand (“Nomadland”) promete un duelo de altura frente a Viola Davis (“Ma Rainey’s Black Bottom”) por el reconocimiento a la mejor actriz dramática, donde también tendrán opciones Andra Day (“The United States vs. Billie Holiday), Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”) y Carey Mulligan (“Promising Young Woman”).

Además, el difunto Chadwick Boseman (“Ma Rainey’s Black Bottom”) optará a un galardón póstumo como mejor actor dramático frente a Riz Ahmed (“Sound of Metal”), Anthony Hopkins (“The Father”), Gary Oldman (“Mank”) y Tahar Rahim (“The Mauritanian”).

En cuanto a las categorías de comedia y musical, la mejor película de este apartado se decidirá entre la adaptación audiovisual de “Hamilton” del latino Lin-Manuel Miranda, “Borat Subsequent Moviefilm”, “Music”, “Palm Springs” y “The Prom”.

Miranda (“Hamilton”) luchará asimismo por el galardón al mejor actor cómico frente a Sacha Baron Cohen (“Borat Subsequent Moviefilm”), James Corden (“The Prom”), Dev Patel (“The Personal History of David Copperfield”) y Andy Samberg (“Palm Springs”).

Otra estrella latina como Anya Taylor-Joy podría llevarse el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical gracias a “Emma” si derrotara a Kate Hudson (“Music”), Rosamund Pike (“I Care a Lot”), Michelle Pfeiffer (“French Exit”) y Maria Bakalova (“Borat Subsequent Moviefilm”).

Taylor-Joy, de nacionalidad argentina, estadounidense y británica, dejó claro que ha sido una de las grandes historias de éxito del año pasado ya que, además de su nominación por “Emma”, también será candidata a otro Globo de Oro como mejor actriz de una serie limitada o película televisiva por el espectacular fenómeno de “The Queen’s Gambit”.

Por otro lado, Guatemala hizo historia hoy al obtener su primera nominación a los Globos de Oro con “La llorona”, de Jayro Bustamante.

Esta aclamada película guatemalteca competirá por el Globo de Oro a la mejor cinta en lengua extranjera ante “Another Round” (Dinamarca), “The Life Ahead” (Italia), “Minari” (EE.UU. pero en coreano) y “Two of Us” (Francia).

La 78 edición de los Globos de Oro, que se retrasó dos meses debido a la pandemia, se celebrará el 28 de febrero con una ceremonia en gran medida virtual debido a la crisis del coronavirus y que presentarán Amy Poehler y Tina Fey desde Los Ángeles y Nueva York, respectivamente.