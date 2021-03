MERCEDES BENZ AMG GT 53 2021

Con elegancia en la competencia de los doble turbo

La empresa teutona tiene el eslogan que dice “the best or nothing” (lo mejor o nada) y este modelo tiene mucho para merecer ese marketing. Y aún cuando no es el más rápido, es un doble turbo automático que le hace honor a sus 429 caballos de fuerza, motor 3.0L, 6 cilíndros con un poder de 6.100 revoluciones por minuto, nueve velocidades SpeedShift TCT, que alcanza en 4.5 segundos los 0.60.

Cuatro puertas para cuatro pasajeros, el Mercedes Benz AMG GT 53 de este año es un vehículo que parece conservador pero por el diseño que parte de su musculosa máscara, con varias entradas y salidas para ventilar y enfriar el motor en alta velocidad, sigue por todo el vehículo que en mi opinión muy personal lo veo como un tiburón, muy deportivo por su línea aerodinámica. Todas las miradas en su carrocería, y sorprende mucho más cuando abre las puertas.

La tapicería es de una piel espléndidamente refinada para unos asientos que le acomodan a su espalda y cabecera en forma confortable y armoniosa. Los detalles de cromados, madera y cuero en sus puertas se desenvuelve en toda una variedad de comandos en el panel con su pantalla que le da la posibilidad de ver su frente y costado cuando retrocede, además de lo usual, radio, navegación, información del auto, climatización y directorio de los números de teléfonos de uso frecuente, entre otros.

El AMG GT 53 2021 tiene muchas opciones. Comenzando con los colores, el Polar White y el Jupiter red son estándar, luego tenemos las opciones con el Brillant Blue metallic ($720), Cirrus Silver metallic ($720), Graphite Grey metallic ($720), Brillant Blue metallic ($720), designo Diamond White metallic ($1.515), designo Selenite Grey Magno ($3.950) , designo Brilliant Blue Magno ($3950) y designo Graphite Grey Magno ($3.950).

Así como los colores opcionales puede agregar muchas otras posibilidades a su gusto, tales como el paquete AMG de noche ($750), el Techo panorámico ($2.100), cromados en las manillas de puertas ($100), y podríamos agregar uno muy bueno, el paquete de Asistencia al Conductor ($1.950).

La seguridad está en 7 bolsas de aire, frontales, laterales y en la rodillas del conductor, además de las varias cámaras que le defienden del tráfico a los costados y en su parte frontal y trasera. Garantía de 4 años o 40.000 millas y 24 horas de un programa de asistencia en caminos.

Aún cuando es un auto deportivo pero muy refinado, la eficiencia en combustible no está nada mal, 20mpg en ciudad para un estanque con capacidad de 21 galones de gasolina. Y su precio base sugerido de fábrica es de $99.950 y puede llegar con algunas opciones en $126.320.∆

Angelica Willard – Automotive Writer – Journalist Member de SAMA – TAWA – NWAPA – NAHP – IAPA (SIP)