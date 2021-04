México Presente: Semana de México, Solidaridad Mexicana, Exposición Fotográfica

México Presente

En esta nueva entrega de los artículos y actividades realizadas por el Cónsul Rodolfo Quilantán Arenas, durante su servicio diplomático en Guayaquil, Ecuador, transcribimos el siguiente, de su libro “México en la Cultura”. En él se “muestra de manera íntegra las publicaciones México Presente y Correspondencia México-Ecuador, editadas y difundidas por el consulado, bajo la dirección del entonces representante de dicha entidad”, destaca en la contraportada del libro publicado por el H. Cuerpo Consular de Guayaquil. En cada entrega que el Cónsul Quilantán Arenas realizó, presenta la riqueza y diversidad cultural de un país pródigo y generoso.

Correspondencia México-Ecuador

Semana de México. Marcia Melissa Sarabia Marín, Judith Graciano Luna, Sofía Ramírez Sánchez, Jesús Antonio Melendrez Cárdenas e Hilario Partida Díaz, estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California, con sede en Mexicali, promovieron la Semana de México en la Universidad de Especialidades del Espíritu Santo, evento en el que se abordaron temas vinculados con oportunidades de negocios, educación superior, turismo y cultura de México. Personal del Consulado de México coadyuvó en la presentación de los estudiantes.

Solidaridad mexicana. Una delegación de expertos de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, de la Comisión Nacional del Aguas y del Sistema de Protección Civil, visitó Guayaquil para conocer in situ las necesidades existentes en las zonas más afectadas por las inundaciones y determinar el tipo de apoyo que México ofrecerá a Ecuador, además de la contribución económica de veinticinco mil dólares que otorgó. Igualmente, el Consulado de México se sumó a la cruzada de solidaridad y con el apoyo del Grupo de Damas Voluntarias, inició una colecta de víveres para donarlos a los damnificados de la costa ecuatoriana. Más de seiscientas fundas de comida y material educativo será distribuido en los próximos días en coordinación con el H. Cuerpo Consular de Guayaquil.

Exposicion Fotográfica. La Alianza Francesa, el H. Cuerpo Consular de Guayaquil y el Consulado de México, inauguraron la muestra Miradas Cruzadas: Mexico—India, de la fotógrafa francesa Marie Accomiato, quien a través de su lente resalta la afinidad y semejanza de dos culturas milenarias. La muestra también será presentada en Loja.

Visita del Presidente de la República de Ecuador a México. Palabras pronunciadas por el presidente Rafael Correa a su arribo al hangar presidencia de la Ciudad de México el jueves 10 de abril: México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. No se imaginan que alegría estar en suelo mexicano queridos hermanos latinoamericanos. Las relaciones de México y Ecuador datan de muchos, muchos años, incluso siglos, desde Rocafuerte, uno de nuestros primeros y más grandes presidentes, quien fuera plenipotenciario del gobierno ecuatoriano aquí en México. Hasta tantos hombres de cultura a los cuales siempre México ha acogido con tanta fraternidad, como nuestro gran Benjamín Carrión, nuestro gran Agustín Cuevas, incluso Miguel Donoso Pareja, poeta literario que aún vive en Ecuador. Estamos aquí para derrumbar muros, estamos aquí para derrumbar visas. Unilateralmente Ecuador ha eliminado las visas para los mexicanos. Que sentido tienen visas entre latinoamericanos. Desde el 1 de mayo bienvenidos al Ecuador hermanos mexicanos, sin visas. Ojalá pronto México haga lo mismo, ojalá pronto todos los países de América hagan lo mismo y ya no obedezcamos a intereses o visions extrarregionales. Estamos aquí, México querido, para construir esa gran Latinoamérica que soñaron nuestros libertadores y, en función de esos anhelos de independencia, de esas gestas libertarias, en función de la libertad que siempre han practicado, soñado y vivido nuestros pueblos ancestrales, buscar esa nueva independencia de toda América Latina. Buscar ese futuro común, ese futuro unidos, ese futuro integrados, ese futuro de solidaridad, de justicia, de equidad, de hermandad entre pueblos y países latinoamericanos. Que viva México compañeros.

Abril 2008