El mexicano Emiliano Zurita se inspiró en Maluma para dar vida a un personaje

Ciudad de México, 26 abr (EFE).- El debut en el cine del actor mexicano Emiliano Zurita estuvo inspirado por el cantante Maluma, pues en la cinta “No, porque me enamoro”, el actor interpreta a Gabo Gabeau, un reguetonero con vida de superestrella “muy al estilo” del colombiano.

“Es un reguetonero moderno muy al estilo Maluma, que más que parecido en la música coinciden en el ‘show’ y el mundo que lo rodea, luces neones, bailarinas, todo muy extravagante”, contó Zurita sobre su personaje.

La idea de convertirse en un ser completamente distinto a él, fue una de las razones que motivaron al actor, de 27 años, a darle vida a dicho personaje.

“Desde que leí el personaje me di cuenta de que me iba a permitir jugar mucho, es muy irreverente, muy fuera de lo que soy yo. Creo que como actor te sale este niño chiquito que se emociona por ponerse tatuajes, vestirse raro, cantar y bailar”, dijo Emiliano.

Zurita no era muy cercano al género urbano antes de la película, por lo que sus referentes del género eran personalidades como Daddy Yankee y sus éxitos iniciales como “Gasolina”.

Por eso una de sus intenciones fue entender el fenómeno mundial que ha causado el género y encontró a nuevos artistas que han transformado el reguetón y la imagen de sus exponentes.

“Cuando empecé a trabajar el personaje empecé a escuchar reguetón y pensaba en los inicios del género con artistas como Daddy Yankee y en la transición a Maluma y dije, ¿qué pasó aquí?, ¿de dónde viene?”, dice Zurita.

UNA HISTORIA DE FANS

La comedia llega a salas nacionales el 30 de abril y sigue la vida de dos jóvenes que cumplen el sueño de conocer a su artista favorito, Gabo Gabeau.

Cuando una de ellas comienza a pensar que logró conquistarlo, el músico la sorprende al pedirle un favor que desatará el caos y decepción.

“Es interesante la dualidad que tiene esta película, el mundo de estas chicas que es normal y que están viviendo lo que es ser un adolescente en estos días y a la par ver lo que vive Gabo, que es tan excéntrico, y ver qué pasa cuando estos mundos coinciden”, mencionó.

Aunque esta fue la incursión de Zurita en el cine, en cuanto a tiempos de filmación, las películas “Guadalupe reyes” (2019) y “El baile de los 41” (2020), cintas que grabó después, se estrenaron antes en las salas.

NUEVOS RETOS

Señaló que cada uno de los trabajos que ha hecho han sido muy diferentes entre sí y en parte se debe a su interés por cumplir retos diversos.

“Lo que me gusta es buscar algo que me divierta y que me permita explorar ciertas cosas como actor, nutrirme en géneros, siempre es importante rescatar cosas de todo, como actor es lo que quieres”, consideró.

Además, también es productor, director y escritor junto a su hermano, Sebastián Zurita, de la serie “Cómo sobrevivir soltero” (2020) que se transmite por Amazon Prime Video y de la que ya comenzaron grabaciones de la segunda y tercera temporada.

“Llevamos algunas semanas de rodaje y está quedando mejor que la primera”, aseguró.