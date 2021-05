Camilo promete una “conexión casi mística” durante su gira “Mis manos tour”

Miami, 16 may (EFE).- Como “una conexión casi mística en la que vamos a celebrar por fin”, así definió el colombiano Camilo lo que será su gira “Mis manos tour”, que comenzará en España y Estados Unidos, y cuyas fechas ya son oficiales.

“Más que un concierto, mis presentaciones serán una celebración con la tribu. Tanto ellos como yo esperamos con ansias el momento en el que podamos cantar juntos”, dijo Camilo a Efe sobre el esperado reencuentro con sus seguidores tras más de un año de pandemia, en una gira que ya tiene conciertos confirmados entre los meses de julio y noviembre de este año.

En España, donde las entradas se pusieron a la venta el jueves, ya se ha colgado el letrero de “localidades agotadas” para los conciertos de Barcelona, Valencia, Madrid y Murcia.

“Mi expectativa es compartir con la tribu esas canciones que me rescataron en momentos oscuros. En esta pandemia fueron esas canciones las que me mantuvieron vivo, entero, con luz y con la esperanza de un nuevo comienzo. Me muero por gritarlas con esas personas que también las tuvieron como refugio”, explicó el artista.

“Sueño que hagan parte de este show conmigo, por fin vamos a poder levantar las manos al mismo tiempo”, indicó Camilo.

Aunque el colombiano tiene ya dos discos publicados, un Latin Grammy y siete nominaciones a estos galardones, más una nominación a los Grammy, aun no ha logrado tener una presentación ante el público en general.

Su primer álbum, “Por primera vez”, salió poco antes de que comenzara la pandemia del coronavirus el año pasado y el segundo, “Mis manos”, tiene apenas dos meses en el mercado.

En Estados Unidos, el primer recital de Camilo será en Miami, la ciudad donde reside desde hace cuatro años. El concierto será el 22 de octubre en el teatro Fillmore Miami Beach, tras lo cual se embarcará en una ruta que lo llevará a otras once ciudades del país para acabar la gira el 20 de noviembre en Los Ángeles.

En medio ofrecerá presentaciones en Atlanta, Chicago, Orlando, Washington DC, Nueva York, Houston, El Paso, Dallas, McAllen y San Diego.

Como en Miami, todos los conciertos serán en recintos pequeños, “que es donde me siento más cómodo”, indicó el artista.

El artista contó en una transmisión en vivo en las redes sociales que la gira llegará a América Latina en 2022.

“El show será una celebración que por fin podemos cantarnos a la cara. Y vivir la misma experiencia, la misma emoción desde puntos de vista diferentes, desde dos lados del micrófono”, señaló.

Camilo también se declaró “emocionado” de poder “defender mis canciones como las soñé, acompañado de mi banda, porque hasta ahora solo las he tocado como las compuse, solo con un instrumento”.