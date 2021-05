La familia Derbez se va “al otro extremo” y llega al bosque en su “reality”

Ciudad de México, 18 may (EFE).– Los Derbez, la familia mexicana más conocida de la televisión, tomaron la difícil decisión de regresar a las pantallas con un viaje más “íntimo” y menos conflictivo que su experiencia en Marruecos para su “reality”, “De viaje con los Derbez”.

“Fue complicado ponernos de acuerdo porque después de la primera temporada, la mitad de la familia dijo, ‘yo nunca más’, y la otra mitad dijimos ‘yo sí le entro’. Fue difícil lograr que todos dijeran ‘va'”, explicó a Efe Alessandra Rosaldo, pareja del reconocido actor Eugenio Derbez, sobre la serie que se estrenará en Latinoamérica el 20 de mayo por Amazon Prime Video.

Después de haber viajado a Marruecos en la primera temporada, la familia de Eugenio Derbez fue “al otro extremo” y se adentró a parques nacionales del noroeste de Estados Unidos que sacaron de su zona de confort a la familia mexicana.

Para hacerlo posible fue necesario cambiar las reglas del juego para la realización del proyecto, según explicaron los miembros de la familia.

“Tuvimos que hacer una lista de las cosas que nos molestaron mucho y decir bueno, vamos, pero esto se cambia, esto se quita, tenemos que tener cuidado con esto. Cada quien hizo su lista y lo pulimos para la segunda temporada”, contestó Eugenio, el jefe de la familia.

El viaje se realizó en plena pandemia y llevaron a cabo todas las medidas de salud y de prevención necesarias. Fue precisamente la situación mundial lo que orilló a la familia a viajar vía terrestre a espacios poco poblados, situación contraria a la primer travesía.

“De viaje con los Derbez” comenzó transmisiones en 2019 con Alessandra, Eugenio, Vadhir, José Eduardo, Aitana, Aislinn, su entonces esposo Mauricio Ochmann y la hija de ambos, Kailani.

Después de pleitos en el “reality” y de llegar a acuerdos fuera de las cámaras, Aislinn y Mauricio tomaron la decisión de separarse, por lo que en esta nueva temporada ni Ochmann ni Kailani fueron parte del proyecto.

No obstante, entre los nuevos integrantes se encuentra Fiona, la perrita bulldog del comediante Eugenio Derbez.

“Me sentí mucho más ligera en este viaje, Mau y yo decidimos que Kai se quedara porque las jornadas de trabajo son pesadas para un bebé y no es disfrutable si van bebés tan pequeñitos”, explicó Aislinn a Efe.

Aunque esto fue algo complicado para ella, pues nunca se había separado de Kailani por tanto tiempo, la actriz asegura que se divirtió más en esta experiencia que en la pasada.

“Me toco ir y vivir otra faceta de hija y de hermana, me sentía un poquito culpable de no estar con mi bebé, pero también aprendí eso, que me puedo dar unas vacaciones, que puedo disfrutar, que puedo relajarme y que no pasa nada y lo disfruté muchísimo”, apuntó.

NUEVOS COMIENZOS, MENOS CONFLICTOS

El viaje también ayudó a reconciliar a Eugenio con su primogénita, Aislinn, pues pese a que su relación siempre había sido muy buena, la experiencia del “reality” anterior los distanció de sobremanera.

“Yo era uña y mugre con mi hija y en Marruecos como que no encajamos bien y nos peleamos mucho, en este segundo viaje fue mucho mejor. En los dos viajes he conocido un lado diferente de cada uno de la familia”, aseveró el patriarca.

A Alessandra los viajes le han ayudado a crecer en un ámbito más personal, aunque también ha conocido de cerca a los demás, ha aprendido a tener más autocontrol de sus emociones.

“Procuro aprender de mí, estar muy pendiente de las partes que tengo que trabajar, de qué cosas me detonan y por qué y en qué partes tengo que ser más paciente o tolerante”, aseguró.

Por su parte, Vadhir mencionó que en esta segunda temporada aprendió “a la mala” ciertas cosas que perjudicaron el proyecto familiar, mientras que José Eduardo seguirá divirtiéndose y sacando lo bueno de cualquier circunstancia, aunque sufrió un poco el entorno natural al que se sumergieron.

“Es mucha más naturaleza, hay más animales e insectos, que para mí no son tan padres”, aseguró el ‘youtuber’.

Eugenio está convencido de que esta temporada “es mucho más divertida, amena y ligera” y que se adentraron en temas “más profundos” que en la primera.

“Entre más conoces a tu familia se forman lazos más fuertes, nos hemos unido más”, sentenció Vadhir.