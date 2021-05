Crean en EE.UU. coalición de empresas de empleo a mujeres latinas en tecnología

Miami, 19 may (EFE).- La organización sin fines de lucro NPower anunció este miércoles la creación de una coalición de empresas que busca capacitar y conectar a mujeres latinas y en general de color y bajos ingresos con posibilidades de trabajo en campos tecnológicos y bien remunerados.

“Las mujeres de raza negra y las latinas están lamentablemente subrepresentadas en tecnología y solo representan el 5% de los trabajos relacionados en general”, se lamentó NPower.

La organización señaló que la nueva coalición Command Shift, Accelerating More Women of Color in Tech, une a varias de las corporaciones más grandes del mundo, organizaciones sin fines de lucro y comunitarias para aumentar las oportunidades en la industria de la tecnología para estas mujeres de clase media.

NPower señaló que lanzó Command Shift para aprovechar la energía de los movimientos de justicia social y racial de hoy para abordar un problema social crítico.

Subrayó que la pandemia exacerbó aún más las barreras que impiden que las mujeres de color ingresen y prosperen en la industria tecnológica y destacó las dificultades que enfrentan en el mercado laboral en general.

Se trata de promover “prácticas de contratación justas y equitativas y un ecosistema de trabajo de apoyo para que puedan avanzar y prosperar”, dijo Bertina Ceccarelli, directora ejecutiva de NPower.

La Fundación Citi es también miembro fundador de Command Shift, que tiene como objetivo reconfigurar las prácticas de contratación de las empresas tecnológicas y habilitadas por la tecnología para que sean más inclusivas con las mujeres de color de bajos ingresos de entornos no tradicionales y sin títulos universitarios.

Los fondos de los socios de la coalición respaldarán la expansión de los programas gratuitos de NPower que capacitan y mejoran a las mujeres de color para los puestos tecnológicos más demandados de la actualidad en tecnología de información (IT), computación en la nube y ciberseguridad.

La idea es “desencadenar un cambio radical en las prácticas de reclutamiento de mujeres de color para trabajos tecnológicos al expandir el enfoque en los ‘candidatos tradicionales'”.

En ese sentido es ir más allá de aquellos con títulos universitarios de dos o cuatro años, para incluir mujeres de color que están capacitados en tecnología y aún no han asistido a la universidad.

NPower, que ofrece capacitación, tutoría y mejora de habilidades tecnológicas gratuitas, señaló que es urgente dotar de trabajos bien remunerados a estas mujeres que han sido mayormente afectadas en el campo laboral debido a la pandemia de la covid-19.

Hacen parte de Command Shift miembros corporativos fundadores de Amazon Web Services, Comcast NBCUniversal, Guardian Life, NETSCOUT, Vodafone Americas Foundation, Tata Consultancy Services y World Wide Technology.

Entre tanto, Burning Glass Technologies servirá como socio de investigación para rastrear las oportunidades laborales de tecnología con la mayor probabilidad de resultados positivos tanto para los empleadores como para las mujeres de color que buscan trabajo.

Además de Citi Foundation, otras organizaciones sin fines de lucro que se unieron a la coalición son IT Senior Management Forum (ITSMF), The Knowledge House y National Center for Women & Information Technology (NCWIT).