Los impresionistas afianzan la oferta de experiencias inmersivas en Miami

Miami, 21 may (EFE).– “Lasting Impressions”, una exposición digital que permite al espectador “entrar” en las obras de los más conocidos pintores impresionistas, debuta mundialmente en Miami, donde la oferta de espectáculos de este tipo no para de crecer después de la travesía del desierto que fue 2020.

Con estas “Impresiones duraderas”, el público de Miami tiene a su alcance actualmente tres de estas “experiencias únicas” que los más tradicionales ven como un producto seudo artístico que puede acabar con los museos y otras formas tradicionales de acercarse al arte. Marcelo Llobel, director del Museo de Arte Contemporáneo de Doral (DORCAM), dice a Efe que irremediablemente los museos van a tener que adaptarse y aprovechar las posibilidades que dan las nuevas tecnologías sin olvidarse de mantener viva la llama de la tradición.

“Eso lo que viene y a eso nos tenemos que adaptar sobre todo si queremos atraer a los jóvenes y a las generaciones venideras”, señala, aunque destaca que nunca será lo mismo acudir a una representación de ópera en un teatro que escucharla en la radio.

LOS MUSEOS ANTE UNA OBLIGADA ADAPTACIÓN

En lo que al arte plástico se refiere, “las grandes obras hay que verlas en persona”, independientemente de que sumergirse en las obras de Monet o Van Gogh no puede ser mala. Los museos tienen que compatibilizar las dos cosas y dedicar espacios específicos a este tipo de experiencias. ”

Es lo que va a ocurrir, no me cabe ninguna duda”, subraya. Precisamente el Museo de Arte Contemporáneo de Boca Ratón, a unos 70 kilómetros de Miami, acaba de anunciar la exposición “Machu Picchu and the Golden Empires of Peru”, que ocupará por completo sus espacio expositor y combinará la experiencia inmersiva con una exposición tradicional de casi dos centenares de piezas traídas desde el Museo Larco de Lima, un icono cultural de Perú. Tanto “Lasting Impressions” como las otras dos exposiciones digitales abiertas en Miami, “Beyond Van Gogh”, dedicada íntegramente al genial artista holandés, y “Ase: Afro Frequencies”, creada a partir de las obras del artista visual surrealista Vince Fraser, están pensadas para toda la familia, pero en los jóvenes despiertan más interés.

¿SOLO UN ESPECTÁCULO PARA SELFIES?

El hecho de que no haya limitación alguna para fotografiar o grabar las experiencias es un atractivo adicional para los seguidores de redes como Instagram, que siempre buscan fotos en lugares singulares. Nadie quiere perderse un selfie con el telón de fondo de uno de los jardines de Monet o bajo la noche estrellada de Van Gogh. El abanico de temas que con la ayuda de la tecnología se pueden convertir en exposiciones digitales es infinito, pero por ahora es en el arte donde los creativos buscan la inspiración.

Como reconoció a Efe Mathieu St-Arnaud, director creativo y diseñador visual de “Beyond Van Gogh”, estrenada en marzo en el Ice Palace de Miami, sería imposible reunir tal cantidad de obras de un maestro de la pintura en un solo lugar e incluso si se lograra, el precio de los seguros haría inviable cualquier exposición.

A esto se suma la posibilidad de tener una cantidad de público controlable desde el punto de vista de las medidas sanitarias por la covid-19, pues normalmente en estas exposiciones se hacen varios “pases” al día, cada uno con un grupo reducido de personas que han reservado cita previamente.

CONEXIÓN EMOCIONAL

Cuando hace tiempo se anunció la llegada de “Lasting Impressions” al Adrienne Arsht Center de Miami, un periodista de un diario de Miami se preguntó en un artículo quién iba a querer contemplar un cuadro de Monet colgado en la pared de un museo cuando podía meterse en el estanque del “Jardín de los lirios”.

El centro de artes escénicas afirma que las imágenes, la iluminación y la música del espectáculo producido por Princeton Entertainment Group permiten vivir la experiencia de estar dentro de más de un centenar de cuadros firmados por Monet, Degas, Van Gogh, Renoir, Cézanne, Seurat y otros de una manera diferente.

Dotado de unas gafas especiales de 3D (tridimensionales), el público contempla el espectáculo de una hora de duración sentado en los asientos colocados en el escenario principal del teatro, de 18.000 pies cuadrados (168 metros cuadrados).

La producción utiliza tecnología 3D/LED y pantallas que en total miden 125 pies (más de 38 metros) de ancho y cuentan con una resolución de 12K, según un comunicado. En conjunto las imágenes tienen más de 10 millones de pixeles y 1.000 millones de combinaciones de color y es la primera vez que se utiliza la holografía y la tecnología Unreal Engine para presentar una nueva visión de obras de arte clásicas. La música de Debussy, Ravel y otros compositores y las canciones de Edith Piaf, Charles Aznavour y Nana Mouskouri son la banda sonora de “Lasting Impressions”.

Andrew Scholotiuk, fundador y director ejecutivo de Northern Gateway Films Inc., que forma parte del proyecto, definió “Lasting Impressions” como “una experiencia íntima que conecta a la audiencia con el arte a un nivel emocional”.

Marcelo Llobel recuerda que cuando se crearon los museos también eran una “experiencia” y opinó que lo importante es seguir preservando el patrimonio cultural y cumpliendo un servicio social.