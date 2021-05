Lido Pimienta y Rodrigo y Gabriela actuarán en vuelta del Ford en Los Ángeles

Los Ángeles, 29 may (EFE).- Lido Pimienta, Rodrigo y Gabriela, iLe, Rodrigo Amarante y Gaby Moreno serán algunos de los artistas latinos que actuarán en el regreso de The Ford, el famoso teatro al aire libre de Los Ángeles que volverá este verano a la actividad tras el parón obligado por el coronavirus.

Esta temporada de conciertos de The Ford, que irá del 30 de julio al 31 de octubre, contará con el aliciente de ser además la primera concebida por la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), que asumió la gestión de The Ford a finales de 2019 pero que el año pasado no pudo ofrecer ningún concierto por la pandemia.

El director artístico y musical de LA Phil, el venezolano Gustavo Dudamel, aseguró este miércoles en un comunicado que The Ford encarna “mucho de lo que hace especial” a la orquesta de la ciudad californiana.

“Su profunda conexión con Los Ángeles, su compromiso con la música como acción social y la alegría que se despliega en el escenario. Tengo muchas ganas de ver cómo el escenario de The Ford vuelve a la vida este verano con programas que reflejen la belleza y diversidad de nuestra querida ciudad”, apuntó.

Entre los conciertos planeados para el regreso de The Ford sobresalen artistas latinos como Lido Pimienta, Rodrigo y Gabriela, iLe, Rodrigo Amarante, Gaby Moreno, The Marías, Tres Souls, Las Colibrí, Viento Callejero, Pepe Martínez Jr., Susie García, Contra-Tiempo y Ballet Folklórico Ollín.

Fuera de la música latina, el teatro acogerá conciertos de figuras muy destacadas como Patti Smith, Vintage Trouble, Father John Misty o Moses Sumney.

La música clásica también tendrá su espacio en la programación con dos conciertos gratuitos de LA Phil.

The Ford, que fue fundado en 1920 y que por el coronavirus no pudo celebrar su centenario a lo grande el año pasado, ha sido objeto recientemente de un proceso de renovación en el que se han invertido 80 millones de dólares.