Reguetón reina en la banda sonora de la nueva entrega de “Fast and Furious”

Miami, 31 may (EFE).- Canciones de los artistas urbanos Dalex, Justin Quiles, Farruko, Myke Towers, Amenazzy, Rochy RD y Jarina de Marco y Anitta forman parte de la banda sonora de la novena entrega de la saga “Fast and Furious”, que se estrena el próximo 25 de junio.

“Lo que está pasando con mi carrera me tiene muy emocionado. Aunque ha sido parte de años de trabajo, sé que hay muchos artistas que no lo consiguen. Eso por no hablar de los amigos de la calle que ya no están con vida”, dijo Dalex a Efe.

Su canción en “The Fast Saga”, protagonizada por Vin Diesel, Michelle Rodríguez y John Cena, es una colaboración con su compatriota Justin Quiles y el jamaiquino Konshens, con el nombre de “Real”.

“Es parte de mi propuesta musical del momento, que se enfoca en mandar mensajes de autenticidad y ser fiel a uno mismo”, indicó el artista de 30 años, quien este viernes también lanza el tema “XLEY”, con uno de sus ídolos de R&B, la superestrella Trey Songz.

La canción es parte de su nuevo disco “Unisex”, que saldrá al mercado en los próximos meses.

Aparte del orgullo de tener música en una producción de Hollywood, Dalex se declaró feliz de que en la banda sonora de la película participen además otros artistas del género que, siente le ha “salvado la vida”, porque le permitió salir de la calle y tener una “buena vida”.

Los puertorriqueños Farruko y Myke Towers, más los dominicanos Amenazzy y Rochy RD colaboran en la canción “Rápido”.

Por su parte, Anitta y la dominicana Jarina de Marco cuentan con una participación individual cada una con “Furiosa” y “Mala”, respectivamente.