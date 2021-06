Instan al gobernador de California a firmar ley de apoyo para asilados

Los Ángeles, 3 jun (EFE).– Defensoras de los inmigrantes en California instaron este jueves al gobernador Gavin Newsom a convertir en ley un proyecto recientemente aprobado en la Legislatura que proporcionaría servicios sociales a los extranjeros a quienes se les concedió asilo y viven en el estado.

El proyecto de ley Programa de Servicios Mejorados para Asilados (ESPA), presentado por la asambleísta demócrata Lisa Calderón, fue aprobado por unanimidad y ahora espera la firma del gobernador.

Anahita Panahi, organizadora de refugiados de California con la campaña We Are All America, dijo en un comunicado que instrumentar este programa “nos dará la oportunidad de asegurar el éxito en la integración en nuestra economía y sociedad de los asilados (residentes) en el estado”.

Instó al gobernador demócrata a dar “un paso adelante y firmar el proyecto de ley ESPA para que California pueda liderar al resto del país con el ejemplo”.

California es el hogar del 34 % de todos los inmigrantes que obtuvieron asilo en 2019 en Estados Unidos, según datos de We Are All America.

El proyecto de ley aumentaría la cantidad de trabajadores sociales asignados específicamente para ayudar a los asilados, proporcionando una gestión de casos competente y receptiva durante un máximo de 90 días.

La red de 18 agencias de reasentamiento de refugiados existentes en California y que ya implementan el mismo modelo de gestión de casos sería responsable de ejecutar los servicios para que los asilados reciban el apoyo que necesitan sin importar en qué parte del estado se encuentren, detallaron los activistas.

Hussam Ayloush, director ejecutivo de International Rescue Committee, Council on American-Islamic Relations (CAIR CA), insistió en que la aprobación de este proyecto de ley “también pondrá a California a la vanguardia de la política de servicios de inmigración”.