Alejandro Fernández y Fher suman sus voces a la de Biden por la vacunación

Miami, 8 jun (EFE).- Alejandro Fernández y Fher Olvera, líder vocal de la banda Maná, sumaron este martes sus voces a las del presidente estadounidense Joe Biden y el doctor Anthony Fauci, el principal epidemiólogo del Gobierno estadounidense, para instar a los latinos a vacunarse contra la covid-19.

Los mexicanos, quienes forman parte del grupo de artistas icónicos del mundo latino del espectáculo, participarán en el “Mes de acción”, que concentrará los esfuerzos para vacunar al 70 % de la población estadounidense antes del feriado del Día de la Independencia, el 4 de julio, que es una de las metas más públicas de Biden.

Según las cifras oficiales publicadas el 7 de junio, 42,1% de los habitantes de Estados Unidos habían recibido completa inmunización contra la covid-19. Actualmente, todas las personas mayores de 12 años pueden vacunarse.

Expertos han dicho que no ha sido la escasez de vacunas sino el rechazo de millones de personas a inmunizarse lo que ha creado un problema de rezago, aunque esto no se aplica a todas las comunidades.

Un estudio del Instituto Kaiser de investigación social publicado a mediados de mayo reveló que los latinos representan el grupo demográfico del país con más interés en vacunarse.

No obstante, apenas 13 % ellos lo han logrado por temor a perder el trabajo por los posibles efectos secundarios.

También han argumentado no tener dinero para pagar la inmunización, a pesar de que las vacunas son gratuitas, y que pensaban que no tenían acceso si no tienen regularizada su situación migratoria, aunque hoy en día se está vacunando hasta a los turistas.

Diferentes estados han desarrollado distintas iniciativas para contrarrestar la desconfianza y la desinformación en el público. Estas han ido desde rifar un millón de dólares entre los vacunados a ofrecer un cigarrillo de marihuana. Sin embargo, los esfuerzos han dado resultados magros y el ritmo de inmunización ha seguido ralentizando.

Tanto el presidente Biden como el doctor Fauci han hecho esfuerzos por ofrecer mensajes claros y hasta en español para incrementar las vacunaciones en la comunidad latina.

Fauci incluso dio entrevistas a “influencers” como la venezolana Carolina Sandoval, una comentadora de chismes del espectáculo conocida como “La venenosa”, quien se acerca a los tres millones de seguidores en las redes sociales.

La campaña “Mes de acción” incluirá más celebridades como otros artistas, empresarios, deportistas y figuras importantes de todas las ramas, quienes darán entrevistas, usarán las redes sociales y hasta mandarán mensajes de texto a personas que aún no se han vacunado.