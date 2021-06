Cruella en Digital en Blu-ray™ y DVD el 21 de septiembre

LOS ÁNGELES, CA (7 de junio de 2021) – La película de Disney Cruella desembarcará de forma anticipada en todas las plataformas principales digitales el 25 de junio y en 4K Ultra HD™, Blu-ray™ y DVD el 21 de septiembre. Los consumidores podrán disfrutar contenido nunca antes visto y escenas eliminadas con la impresionante calidad Ultra HD™ y Dolby Atmos.

Sinopsis de la Película

Cruella, que está ambientada en el Londres de los años 70 en medio de la revolución del rock punk, sigue los pasos de Estella, una inteligente y creativa joven estafadora dispuesta a hacerse un nombre con sus diseños. Estella se hace amiga de un par de jóvenes ladrones que aprecian su apetito por las travesuras y juntos son capaces de construir una vida por sí solos en las calles de Londres.

Un día, el don para la moda de Estella llama la atención de la Baronesa von Hellman, una leyenda de la moda que es irresistiblemente chic, cuya estilo resulta aterrador, y que cobra vida a través de la dos veces ganadora del Óscar® Emma Thompson (“Howards End” y “Sense & Sensibility”). Pero la relación desata una serie de eventos y revelaciones que llevarán a Estella a asumir su lado más malvado y convertirse en la estridente y vengativamente retorcida Cruella, que siempre va a la moda.

Contenido Adicional de Disney Sobre Cruella*

Tomas Falsas

Escenas Eliminadas Atraco en el Corredor del Hotel La Baronesa Rechaza los Bocetos de Diseño

Las Dos Emmas – Descubre cómo Emma Stone y Emma Thompson ––amigas en la vida real–– se prepararon para sus papeles como Cruella de Vil y la Baronesa von Hellman, y se transformaron en personajes diabólicamente crueles que siempre van a la última moda.

La Perspectiva de los Compinches – ¡Ningún villano/héroe de Disney lo tiene todo sin sus compinches! Conoce a los talentosos actores que dan vida a Horace y Jasper y cómo sus personajes profundizan la historia de la película, además de cómo el trío amistoso se transforma a medida que la inteligente y aguerrida Estella se convierte en Cruella.

La moda de Cruella – Sumérgete en el espectacular valor artístico de esta colección de moda con un repaso en profundidad de los momentos más estilosos de la película.

El Mundo de Cruella – Experimenta los lugares de la ciudad y los elaborados platós de CRUELLA, cada uno con una extraordinaria y minuciosa producción de diseño que permite recrear el Londres de los 70 y ensalza la historias de estos icónicos personajes de Disney de una manera completamente nueva.

Perros Nuevos…Viejos Trucos – Descubre la vida en plató de una animal actor y conoce a los inteligentes, expresivos y divertidos perros que interpretan a Buddy, a Wink y a los Dálmatas, así como a sus dedicados entrenadores. Contágiate con el júbilo que los perros experimentan en sus labores caninas diarias.

Cruella 101 – Descubre los huevos de pascua y las ingeniosas conexiones de la película de Walt Disney 101 DALMATIANS que han sido tejidas de manera magistral en la moderna historia de CRUELLA.

Reparto: Emma Stone como Estella/Cruella, Emma Thompson como The Baroness, Joel Fry como Jasper, Paul Walter Hauser como Horace, Emily Beecham como Catherine/Maid, Kirby Howell-Baptiste como Anita Darling and Mark Strong como John the Valet

Dirigida por: Craig Gillespie

Producida por: Andrew Gunn, Marc Platt, Kristin Burr, p.g.a.

Productores Ejecutivos: Emma Stone, Michelle Wright, Jared LeBoff and Glenn Close

Guion de: Dana Fox y Tony McNamara

Historia de: Aline Brosh McKenna y Kelly Marcel & Steve Zissis

Basada en la Novela: “The One Hundred and One Dalmatians” de Dodie Smith

Música Original de: Nicholas Britell

Especificaciones Técnicas de la película de Disney Cruella

Fecha de Lanzamiento:n Digital : 25 de junio

Físico : 21 de septiembre

SKUs del Producto: Digital : 4K UHD, HD, SD

Físico: 4K Ultra HD™ Paquete Combo (4K UHD + Blu-ray™ Feature + Código Digital), Edición Multipantalla (Blu-ray™ Feature + DVD + Digital Code) & DVD

Duración de la Película: Aprox. 133 minutos

Clasificación: PG-13 en EEUU. Contenido adicional sin clasificar

Aspecto de la Pantalla: Digital : 1.85:1

Físico : 1.85:1

Audio en EEUU: 4K Ultra HD™ : Dolby Atmos en Inglés, DVS 2.0 Dolby Digital en Inglés, 7.1 Dolby Digital Plus en Español, 5.1 Dolby Digital en Francés

Blu-ray™ : 7.1 DTS-HDMA en Inglés, DVS 2.0 Dolby Digital en Inglés, 5.1 Dolby Digital en Español, 5.1 Dolby Digital en Francés

DVD : 5.1 Dolby en Inglés, DVS 2.0 Dolby en Inglés, 5.1 Dolby en Español, 5.1 Dolby en Francés

Digital : Dolby Atmos en Inglés (sólo UHD, algunas plataformas), 5.1 & 2.0 Dolby Digital en Inglés, 5.1 & 2.0 Dolby Digital en Español, 5.1 & 2.0 Dolby Digital en Francés, English Audio Descriptivo 2.0 Dolby Digital (algunas plataformas)

Subtitulado en EEUU: 4K Ultra HD™ : SDH en Inglés, Español, Francés, Japonés

Blu-ray™ : SDH en Inglés, Español, Francés