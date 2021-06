Cómic busca sensibilizar y dar esperanza sobre migración infantil en México

Ciudad de México, 17 jun (EFE).- Entender y ayudar a las personas que tienen que migrar de sus países en busca de un futuro mejor y darles esperanza es el principal objetivo de “ANA”, un cómic realizado por el reconocido escritor, guionista y director cinematográfico Guillermo Arriaga y el dibujante Humberto Ramos.

“Quisiera que este cómic ayudara a sensibilizar a la gente, no solo en México, sino en todos el mundo”, señaló Arriaga, Premio Alfaguara de Novela 2020, en conferencia de prensa.

La historieta, impulsada por las ONG Save the Children y HIAS México y financiada por la Unión Europea, cuenta la historia de una niña que huye de Honduras para salvar su vida y la de su familia.

Junto con su madre y hermano, la niña Ana emprende el doloroso camino de la migración forzada rumbo a los Estados Unidos.

Humberto Ramos, reconocido por su trabajo como dibujante de Marvel, señaló que este cómic busca que, a través de la narrativa e imagen, las y los lectores se adentren a una realidad que cada año viven miles de niñas, niños y adolescentes en el continente americano.

“Me pareció interesante no solo entretener sino llevar un mensaje profundo, duro. El trabajo que hace Save The Children, que busca arropar a niños y niñas que sufren este camino de la migración, me dio la pauta para poder contar la historia”, aseveró.

De acuerdo con la organización Save The Children, se estima que cada año, alrededor de 300.000 personas migran de Centroamérica hacia los Estados Unidos, la mayoría cruzando de forma irregular a través de México.

En México, 1 de cada 3 migrantes irregulares que ingresan al país son niñas y niños y tan solo en lo que va de este 2021, se ha registrado la entrada de 65.536 infantes no acompañados que cruzaron de forma irregular a Estados Unidos, según datos de la ONG.

Estas niñas y niños huyen principalmente de la pobreza, la violencia, el cambio climático, los conflictos políticos y ahora por la crisis provocada por la covid-19.

MENSAJE DE ESPERANZA

Liesbeth Schockaert, asistente técnica para América Central y México por el departamento de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, indicó que la situación de los niños migrantes es “preocupante”.

“Muchos siguen sufriendo delitos como la extorsión, trata de persona, reclutamiento forzado y secuestros, por mencionar algunos”, refirió.

Dijo que la historia de “ANA” busca ejemplificar el impacto que la violencia y el desplazamiento tienen en la vida de los niños migrantes, pero al mismo tiempo pretende dar un mensaje de esperanza.

En ese sentido, Maripina Menéndez, directora ejecutiva de Save The Children México, expresó que la historieta es un reflejo de como organizaciones como la que preside cambian la vida de niños y niñas migrantes.

“Sin duda lleva a las y los lectores a una realidad fuerte, pero también inyecta una dosis de esperanza de que los niños van a cumplir sus sueños, que tendrán una vida digna y libre para desarrollar sus capacidades”, puntualizó.

“ANA” forma parte del programa de ayuda humanitaria implementado por Save the Children y HIAS México en las ciudades de Tijuana, Ciudad Juárez, Mexicali, Monterrey y Tapachula.

Con este proyecto se ha dado apoyo psicosocial, asistencia legal y acompañamiento a víctimas de violencia de género para niñas, niños y mujeres migrantes, entre otros puntos.