F9 de la saga Fast & Furious estrena 25 de junio

Un nuevo Thriller de acción con nuevos personajes y mucha adrenalina

por las calles del mundo

“No importa lo rápido que seas, nadie puede escapar de su pasado”

(English version below)

Vin Diesel junto a los conocidos personajes de su elenco de estrellas trae otro éxito a la pantalla grande, de la saga Fast & Furious.

Vin Diesel es Dom Toretto

Ahora en la F9, Diesel junto a su personaje Dom Toretto, quien vive una vida tranquila y al margen de la sociedad junto a Letty y su hijo, el pequeño Brian, con la conciencia que el peligro siempre está siempre al acecho, y merodea su pacífico horizonte.

Esta vez, la amenaza obligará a Dom a afrontar los pecados de su pasado si desea salvar a los que más quiere. Su equipo deberá unirse para detener un plan trascendental liderado por el asesino más hábil y el mejor conductor al que jamás se hayan enfrentado: un hombre que también resulta ser el hermano olvidado de Dom, Jakob (John Cena, película de próximo estreno The Suicide Squad).

Filmada en varios países

F9 representa el regreso de Justin Lin como director, quien dirigió los capítulos tercer, cuarto, quinto y sexto, de la saga, cuando se transformó en un fenomenal éxito internacional. En esta ocasión la acción se traslada por todo el mundo: de Londres a Tokio, desde América Central hasta Edimburgo, y de un bunker secreto en Azerbaiyán a las atestadas calles de Tiflis. En el camino, aparecerán antiguos amigos, volverán antiguos enemigos, la historia volverá a escribirse y el verdadero significado de la familia se pondrá a prueba como nunca antes.

Protagonistas

La película está protagonizada por los miembros del elenco que regresan, como Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel y Sung Kang, junto a la ganadora del Oscar Helen Mirren y la ganadora del Oscar Charlize Theron.

F9 también presenta a la superestrella ganadora del Grammy Cardi B como un personaje nuevo en la franquicia llamado Leysa, una mujer conectada con el pasado de Dom, y el sensacional interprete del reguetón Ozuna, que tendrá una participación especial.

F9 es el noveno capítulo de la saga Fast & Furious que perdura desde hace casi dos décadas y que ha recaudado más de $5.000 millones de dólares a nivel mundial.

F9 es producida por Neal H. Moritz p.g.a., Vin Diesel p.g.a., Justin Lin p.g.a., Jeff Kirschenbaum p.g.a., Joe Roth, Clayton Townsend p.g.a., y Samantha Vincent. Universal Pictures presenta una producción de Original Film/One Race Films/Perfect Storm en asociación con Roth/Kirschenbaum Films, una película de Justin Lin y se estrena el proximo 25 de junio.∆

F9

No matter how fast you are, no one outruns their past

F9 is the ninth chapter in the Fast & Furious Saga, which has endured for two decades and has earned more than $5 billion around the world.

Vin Diesel’s Dom Toretto is leading a quiet life off the grid with Letty and his son, little Brian, but they know that danger always lurks just over their peaceful horizon. This time, that threat will force Dom to confront the sins of his past if he’s going to save those he loves most. His crew joins together to stop a world-shattering plot led by the most skilled assassin and high-performance driver they’ve ever encountered: a man who also happens to be Dom’s forsaken brother, Jakob (John Cena, the upcoming The Suicide Squad).

F9 sees the return of Justin Lin as director, who helmed the third, fourth, fifth and sixth chapters of the series when it transformed into a global blockbuster. The action hurtles around the globe—from London to Tokyo, from Central America to Edinburgh, and from a secret bunker in Azerbaijan to the teeming streets of Tbilisi. Along the way, old friends will be resurrected, old foes will return, history will be rewritten, and the true meaning of family will be tested like never before.



The film stars returning cast members Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster and Sung Kang, with Oscar® winner Helen Mirren, with Kurt Russell and Oscar® winner Charlize Theron. F9 also features Grammy-winning superstar Cardi B as new franchise character Leysa, a woman with a connection to Dom’s past, and a cameo by Reggaeton sensation Ozuna.

F9 is produced by Neal H. Moritz p.g.a., Vin Diesel p.g.a., Justin Lin p.g.a., Jeff Kirschenbaum p.g.a., Joe Roth, Clayton Townsend p.g.a., and Samantha Vincent. Universal Pictures presents an Original Film/One Race Films/Perfect Storm production in association with Roth/Kirschenbaum Films, a Justin Lin film, the next June 25.∆