CANDYMAN en cines el 27 de agosto

CANDYMAN

No digas su nombre

El horror llega al cine el próximo 27 de agosto

Angelica Willard

(Information in English below)

Este verano, el ganador del Oscar Jordan Peele revela una nueva versión de la espeluznante leyenda urbana que el hermano mayor de algún amigo probablemente te contó en una pijamada: Candyman. La cineasta en ascenso Nia DaCosta (Little Woods) dirige esta adaptación contemporánea del clásico de culto.

Desde que los residentes tenían memoria, los edificios de viviendas sociales del vecindario de Cabrini Green en Chicago estuvieron aterrorizados por una historia de fantasmas transmitida de boca en boca sobre un asesino sobrenatural con un gancho en vez de mano, fácilmente convocado por aquellos que se atrevían a repetir su nombre cinco veces frente a un espejo.

Hoy en día, una década después de que fue demolida la última de las torres de Cabrini, el artista visual Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II; serie de HBO Watchmen, Us) y su novia, una directora de una galería de arte llamada Brianna Cartwright (Teyonah Parris; If Beale Street Could Talk, The Photograph), se mudan a un apartamento de lujo tipo loft en Cabrini, ahora tan urbanizado que se volvió irreconocible y habitado por millennials que ascienden de clase social con rapidez.

Con la carrera de Anthony como pintor a punto de estancarse, un encuentro casual con un antiguo residente de Cabrini Green (Colman Domingo; serie de HBO Euphoria, Assassination Nation) le revela a Anthony la trágica y horrorosa naturaleza de la historia real detrás de Candyman.

Ansioso por mantener su estatus en el mundo del arte de Chicago, Anthony empieza a explorar estos macabros detalles en su estudio, como un nuevo tema para sus cuadros y, sin darse cuenta, abrirá una puerta hacia un complejo pasado que fragmenta su propia cordura y desata una aterradora ola de violencia viral que lo ubica en una trayectoria de colisión con el destino.

Universal Pictures presenta una película de Metro Goldwyn Mayer Pictures y la compañía Monkeypaw Productions de Jordan Peele y Win Rosenfeld, en asociación con BRON Creative, Candyman. Candyman está dirigida por DaCosta y producida por Ian Cooper (Us), Rosenfeld y Peele. El guión es de Peele junto con Rosenfeld y DaCosta. La película está basada en el film de 1992 Candyman, escrito por Bernard Rose, y en el cuento “The Forbidden” de Clive Barker. Los productores ejecutivos de la película son David Kern, Aaron L. Gilbert y Jason Cloth.

Género: Terror

Elenco: Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett, Colman Domingo

Directora: Nia DaCosta

Guionistas: Jordan Peele junto con Win Rosenfeld y Nia DaCosta

Productores: Ian Cooper, Win Rosenfeld, Jordan Peele

Productores ejecutivos: David Kern, Aaron L. Gilbert, Jason Cloth

CANDYMAN

The horror in Theaters August 27

Oscar winner Jordan Peele unleashes a fresh take on the blood-chilling urban legend: Candyman. Filmmaker Nia DaCosta (Little Woods, upcoming Captain Marvel 2) directs this contemporary incarnation of the cult classic.

For as long as residents can remember, the housing projects of Chicago’s Cabrini-Green neighborhood were terrorized by a word-of-mouth ghost story about a supernatural killer with a hook for a hand, easily summoned by those daring to repeat his name five times into a mirror. In present day, a decade after the last of the Cabrini towers were torn down, visual artist Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II; HBO’s Watchmen, Us) and his partner, gallery director Brianna Cartwright (Teyonah Parris; If Beale Street Could Talk, The Photograph), move into a luxury loft condo in Cabrini, now gentrified beyond recognition and inhabited by upwardly mobile millennials. With Anthony’s painting career on the brink of stalling, a chance encounter with a Cabrini-Green old-timer (Colman Domingo; HBO’s Euphoria, Assassination Nation) exposes Anthony to the tragically horrific nature of the true story behind Candyman. Anxious to maintain his status in the Chicago art world, Anthony begins to explore these macabre details in his studio as fresh grist for paintings, unknowingly opening a door to a complex past that unravels his own sanity and unleashes a terrifying wave of violence that puts him on a collision course with destiny.

Universal Pictures presents, from Metro Goldwyn Mayer Pictures and Jordan Peele and Win Rosenfeld’s Monkeypaw Productions, in association with BRON Creative, Candyman. Candyman is directed by DaCosta, and is [produced by Ian Da Costa. The film is based on the 1992 film Candyman, written by Bernard Rose, and the short story “The Forbidden” by Clive Barker. The film’s executive producers are David Kern, Aaron L. Gilbert and Jason Cloth.

Genre: Horror

Cast: Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart- Jarrett, Colman Domingo

Director: Nia DaCosta

Screenplay by: Jordan Peele & Win Rosenfeld and Nia DaCosta

Producers: Ian Cooper, Win Rosenfeld, Jordan Peele

Executive Producer: David Kern, Aaron L. Gilbert, Jason Cloth