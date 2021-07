Tony Succar y Pablo Gil rastrean en PBS el origen del jazz latino

Los Ángeles, 20 jul (EFE).- Pasión, sensualidad y fusión artística pero también mucha historia detrás, no siempre alegre. Todo eso aglutina el jazz latino, un estilo que los músicos Tony Succar y Pablo Gil exploran y rastrean en un documental especial de la cadena PBS.

“Great Performances: Roots of Latin Jazz” es el título de este programa especial que junta divulgación musical con actuaciones y que la cadena pública estrena esta noche.

“El jazz latino es la música que me cura el alma”, asegura Succar en el documental.

“Es intelectual porque necesitamos prepararnos para ser maestros de nuestro arte. Pero al mismo tiempo, el jazz latino nunca pierde ese elemento de ‘ponerte la piel de gallina’, ese elemento de pasión, de la historia que vive en nuestros corazones y que no podemos describir con palabras”, añadió el músico, que codirigió este espacio televisivo junto a David Rousseau.

La cantante Sheila E. es la maestra de ceremonias de este documental en el que Tony Succar y Pablo Gil viajan por toda América para conocer las variantes del jazz latino, se trasladan a África en busca de los orígenes de este estilo, y también van a países como España para ver cómo se ha fusionado con otras músicas.

UN VIAJE MUY MUSICAL

Con la Raíces Jazz Orchestra como aliada musical, Succar y Gil recorren el planeta para detectar los elementos fundamentales del jazz latino y también todas sus evoluciones.

Así, en Camerún se encuentran con el músico Richard Bona para explorar cómo los ritmos africanos fueron la base del jazz.

No obstante, “Great Performances: Roots of Latin Jazz” no ignora la terrible historia de esclavitud, abusos y torturas que subyace detrás de la llegada de los ritmos africanos a América.

Posteriormente, el documental pasa por países americanos como Cuba, Brasil o Perú para mostrar cómo este género supo unir la exuberante y rica tradición musical americana con los ritmos renovadores del jazz.

Y “Great Performances: Roots of Latin Jazz” también se detiene en España, donde los músicos del documental identifican las conexiones del jazz latino con el flamenco.

“El jazz latino hace que quieras bailar. Y luego está su historia”, apuntó Succar, doble ganador del Latin Grammy en 2019 (mejor álbum de salsa por “Más de mí” y productor del año).

“Cuántos años de esto, que empieza en África, pasa por Cuba, va a España… Y luego obviamente se desarrolla en todos y cada uno de los países. Es genial que podamos contar esta historia con esta experiencia”, agregó.

Por su parte, Gil subrayó en el documental que estaba seguro de que el resultado de esta idea sería algo “poderoso” y muy real, ya que los artistas que aparecen aquí “viven” el jazz latino en su propia carne.

“Intentamos trabajar con los músicos más auténticos, la gente que trae ese sabor especial, esa experiencia vital de cómo se interpretan esos subgéneros”, detalló.

Uno de los puntos más interesantes del documental es que sus responsables musicales hicieron arreglos nuevos para la ocasión de temas como “Eye of the Hurricane” de Herbie Hancock y “Más que nada” de Jorge Ben.

“Great Performances: Roots of Latin Jazz” forma parte de VOCES, una serie de documentales de PBS dedicada a la comunidad latina y que explora el arte, la cultura y la historia de los latinos en Estados Unidos.

“Estamos encantados de haber colaborado con ‘Great Performances’ y con la Raíces Jazz Orchestra en este fantástico especial”, dijo en un comunicado Sandie Viquez Pedlow, productora ejecutiva de VOCES.

“Esta es una fascinante mirada a las raíces diversas del jazz latino y también una gran celebración de esta maravillosa música”, añadió.