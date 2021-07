Benjamín Gil dirigirá a México en Tokio con la filosofía de su rival Scioscia

México, 21 jul (EFE).- Benjamín Gil, manejador de México en el torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos, seguirá la filosofía del juego ofensivo del estratega del equipo estadounidense, Mike Scioscia, para buscar una medalla en Tokio 2020.

“Mike era muy agresivo en su corrido de bases. A pesar de que en Anaheim no éramos un equipo de mucha velocidad individualmente, utilizamos las virtudes de cada jugador y aprovechábamos cuando se descuidaban otros equipos, es lo que le aprendí”, explicó este domingo a Efe.

Gil, quien sustituyó al despedido manejador Juan Gabriel Castro a menos de dos meses del inicio del certamen en Japón, confía en que lo que le aprendió a Scioscia en los cuatro años que lo dirigió en los Angelinos de Anaheim sea la clave para que México tenga una participación histórica en su debut en el béisbol olímpico.

Además de saber cómo practicar una pelota ofensiva, el oriundo de Tijuana entendió de Scioscia, ganador de una Serie Mundial en 2002 con Anaheim, la importancia de escuchar a su cuerpo técnico.

“Mucho de lo que aprendí de él fue parte de todo el staff, que es algo que trato de hacer, de realmente escuchar a mi staff y aprenderle y considerar las opiniones que tienen otros coaches, no no sólo lo que yo diga, no es como opero y no es como se hacían las cosas en Anaheim”, añadió.

Esta fórmula del éxito le ha permitido a Gil ganar cuatro títulos de LMP en cinco temporadas dirigidas y a que en su primera campaña en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) tenga con el mejor récord del circuito a los Mariachis de Guadalajara.

“Para ser un buen manejador lo más importante son los fundamentos y asegurarnos que los jugadores están entregados a lo que nos proponemos, darles su lugar como jugadores y seres humanos. Es bastante trabajo, tratamos de hacer un entrenamiento agresivo”, señaló.

En Tokio, Gil podría enfrentarse a su maestro Scioscia, quien es el entrenador de Estados Unidos, que está en el grupo B junto a Israel y a Corea del Sur.

El hipotético enfrentamiento entre Gil y Scioscia sería después de la primera ronda ya que los mexicanos están en el sector A con República Dominicana y Japón.

“Dirigir en contra de Mike quiere decir que llegué a un nivel bastante alto como entrenador. Enfrentarlo en los Juegos Olímpicos será algo interesante y creo que bonito, a lo mejor más para mí que para él”, comentó.

Gil reconoció que nunca soñó con ser el mentor de México en unos Juegos Olímpicos, sino en un Clásico Mundial, sin embargo su sorpresivo nombramiento le causó orgullo a pesar de que sea para sustituir a un amigo como Castro.

“Le mandé un mensaje a Juan Gabriel, diciéndole que lamentaba lo que había sucedido, que siempre le iba a dar crédito y que era un gran amigo para mí. No me contestó, supongo que está molesto, pero yo no tuve nada que ver con su despido”, expresó.

Castro dejó el timón de la selección mexicana tras una serie de desacuerdos con los directivos de la selección, el presidente de la Federación Mexicana de Béisbol, Enrique Mayorga, y el de la LMB, Horacio de la Vega.

Juan Gabriel acusó que nunca le dieron presupuesto para preparar al equipo, impedimento para hablar con las organizaciones de Grandes Ligas porque no se pagó una multa y falta de pruebas antidoping a los jugadores mexicanos; Gil aseguró que él no ha tenido problemas.

“Se armó un tremendo equipo dentro de lo que se pudo. Tenemos mucho balance, buen pitcheo, poder, velocidad, juventud, experiencia, lo suficiente para ganar una medalla de oro”, finalizó Gil.