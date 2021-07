Puerto Rico recibirá su primer crucero bajo estrictas medidas sanitarias

San Juan, 29 jul (EFE News).- De cara a la llegada el próximo 3 de agosto del primer crucero a la isla desde el inicio de la pandemia por la covid-19, las autoridades de Puerto Rico han establecido un “estricto protocolo” junto con la línea de cruceros Carnival Cruise que establece, entre otros, que un mínimo del 95 por ciento de los pasajeros y tripulación ya esté vacunado.

La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), el Departamento de Salud de Puerto Rico y la Compañía de Turismo han establecido las nuevas medidas “para poder recibir cruceros con pasajeros en la isla de la manera más segura para todos”, anunció este jueves el director ejecutivo de la APPR, Joel A. Pizá Batiz.

95% VACUNADOS

Explicó que a raíz de la orden condicionada para zarpar emitida por Los Centros Para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) han logrado un acuerdo con la línea de cruceros Carnival, que deberán tener un mínimo de 95% de pasajeros y tripulación vacunados contra la covid-19.

Además, los protocolos exigen a todo pasajero no vacunado someterse a una prueba molecular de PCR antes de embarcar.

Antes de abordar, la línea hará preguntas y un cribado de síntomas a todas las personas que vayan a viajar en los cruceros.

NO PODRÁN BAJAR A TIERRA

Aquellos pasajeros que no estén vacunados, aunque hayan dado negativo a la prueba de la covid-19, no podrán bajar a tierra.

Los no vacunados llevarán un brazalete especial para su fácil identificación.

“Antes de atracar, el crucero deberá enviar una declaración certificando el porcentaje de vacunación del barco, así como también un manifiesto de los no vacunados. Aquellos barcos que no cumplan, no podrán atracar en nuestros muelles”, destacó Pizá.

LA SEGURIDAD DE TODOS

El director ejecutivo de la APPR resaltó las garantías de fiabilidad envueltas en el manejo del protocolo, en términos de cumplimiento.

Tanto Puertos como Salud se han reservado el derecho de terminar estos acuerdos con la línea de cruceros si así lo consideraran necesario.

En este sentido, el secretario de Salud de la isla, Carlos Mellado dijo este jueves que están “confiados en que se siga al pie de la letra el protocolo de salubridad diseñado por la línea de crucero para reducir el riesgo y poder controlar la exposición del virus”.

REACTIVACIÓN DEL TURISMO

Por su parte, el director ejecutivo de la Compañía de Turismo, Carlos Mercado, indicó que el reinicio de operaciones de cruceros en la isla “marca otro hito” dentro del plan de recuperación del sector del turismo en Puerto Rico.

“Estamos muy confiados en que la reactivación de itinerarios de cruceros durante el próximo año fiscal aportará de forma positiva a la recuperación económica de la Isla… en especial operadores de excursiones y los comercios del Viejo San Juan y zonas adyacentes”, remarcó Mercado.

El primer crucero con pasajeros previsto para llegar a la isla será el “Carnival Mardi Gras”, el próximo 3 de agosto, el cual estará realizando una parada en San Juan durante su viaje inaugural.

De las 2.848.293 personas mayores de doce años elegibles para la vacuna en Puerto Rico, ya 1.867.465 tienen la pauta de vacunación completa.