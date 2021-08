FORD F250 DIESEL 2021

Una camioneta para presumir el poder arrasando con las miradas en el camino es la F250 Diesel

Super Duty SRW 4×4 Crew Cab Limited

La camioneta petrolera que viene con una característica, que es su potencia, poder de carga y a prueba de toda carretera. No tenemos montañas en la Florida, pero si la Interestatal 95 pudiera decirse que es una off-road con las grietas, desniveles y constantes construcciones a lo largo del camino. En esta ocasión nadie me obstaculizó la vía y por presencia me impuse con este “pequeño camión”, con la comodidad de un sedán, los comandos de un dos alas y el confort de la sala de su casa. Un privilegio haber sentido este poder. Más larga que la F150, más alta y con más poder de carga.

Es la FORD F250 Diesel Super Duty SRW 4×4 Crew Cab Limited de 6.7L motor V8, de 10 velocidades automática, 475 caballos de fuerza a 2.600rpm, 1.50 libras de torque a 1.600rpm, está programada para que la pueda cargar con Ultra-low sulfur diesel/820 para un estanque con capacidad de 6.7 litros que almacena de 38 a 48 galones para este modelo Crew.

Las ruedas pueden ser entre 17, 18 o 20 pulgadas. Con un frente de 67.2 de ancho, un alto entre 79.0 a 81.3, según sus opciones y la altura al tailgate desde el suelo es de 35.2 a 36.8 dependiendo como ya dijimos, de las opciones. Y cuando hablamos de poder, este modelo puede arrastrar un carro de remolque con 15.000 libras, que puede ser un yate de pesca o placer, un RV, un arrastre con motos, y por supuesto si tiene un equipo de jardineria, puede llevar toda su maquinaria.

Esta maravilla de camioneta tiene un precio sugerido de fábrica de $86.875, con el valor de transporte incluído.∆