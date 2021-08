El gobernador de Nueva York, firme bajo la presión tras un informe de acoso

Nueva York, 3 ago (EFE).- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se mantuvo este martes firme en el cargo que ocupa desde hace una década bajo una creciente presión para que dé un paso atrás, a la luz de un informe presentado hoy por la Fiscalía estatal en el que se concluye que acosó sexualmente a mujeres en su entorno de trabajo.

La fiscal, Letitia James, dio a conocer esta mañana los frutos de una extensa investigación por parte de profesionales independientes que han determinado que Cuomo acosó a 11 mujeres, la mayoría empleadas y exempleadas; creó un “clima hostil de trabajo” y tomó represalias contra al menos una de ellas por hacer públicas sus alegaciones.

Cuomo, cuya popularidad ha caído estrepitosamente tras ser encumbrado como líder de EE.UU. en la respuesta a la pandemia de covid-19, autorizó la investigación el pasado marzo, poco después de que dos antiguas asistentes alegaran que las acosó, y ha intentado restarle credibilidad desde entonces.

La Fiscalía defendió hoy la trayectoria e independencia de sus investigadores, que a lo largo de cinco meses han entrevistado a 179 personas, incluidas las mujeres denunciantes, y obtenido 74.000 pruebas, entre documentos, correos, mensajes y fotos, que “revelan una imagen perturbadora pero clara”.

El gobernador infringió “leyes estatales y federales” al “acosar sexualmente a múltiples mujeres, muchas de ellas jóvenes, con tocamientos, besos, abrazos y comentarios inapropiados que no fueron deseados” entre 2013 y 2020, señaló la fiscal en una rueda de prensa para presentar el reporte, de 167 páginas.

“ESE NO SOY YO”

“Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta en público. Ese no soy yo, ese nunca he sido yo”, dijo Cuomo apenas dos horas después en un mensaje televisado, en el que reiteró no haber “tocado de manera inapropiada” ni haber hecho avances sexuales con ninguna mujer.

Las acusaciones más graves son de contacto físico, entre ellas la de una mujer no identificada que cita un encuentro en la mansión ejecutiva en noviembre de 2020, en el que la abrazó y supuestamente metió la mano “debajo de su blusa para agarrarle el pecho”.

Cuomo ha participado en la investigación y respondido preguntas bajo juramento, admitiendo algunas alegaciones y negando las más serias, pero en todo caso ofreciendo negativas totales o asegurando que no recordaba detalles específicos de los incidentes, según informaron los investigadores.

El gobernador declaró en su mensaje de hoy que su abogado ha respondido a todas las acusaciones en un documento disponible ‘online’ para que el público lo revise, y apuntó que “los hechos son muy diferentes de lo que se ha retratado”, refiriéndose directamente a una de las primeras mujeres que lo acusaron.

En concreto, habló de la acusación de Charlotte Bennett, una joven exasistente que trabajó en su oficina hasta noviembre pasado y que unos meses antes denunció que Cuomo le hizo varias preguntas incómodas sobre su vida sexual, entre ellas sobre el hecho de haber sido víctima de un asalto sexual previamente.

Según el político, mantuvo este tipo de conversaciones con Bennett porque se sintió “muy identificado” con su situación, ya que una de sus familiares había sido una superviviente de un ataque sexual cuando era adolescente, por lo que dijo lamentar haber usado su “experiencia personal” para “complicar” su situación.

Poco después, Bennett publicó un mensaje escueto en su cuenta de Twitter: “Dimite, gobernador Cuomo”.

LLAMADAS A LA DIMISIÓN

No ha sido la única reacción al informe, ya que Cuomo se enfrentó a una oleada de peticiones de dimisión por parte de políticos tanto demócratas como republicanos minutos después de las revelaciones.

El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, dijo que ha enviado el informe a los miembros de la cámara y del Comité Judicial para examinarlo con asesores y un bufete de abogados lo que anticipa una batalla legal. “Tendremos más que decir en un futuro muy próximo”, agregó.

La líder de la mayoría en el Senado estatal, la demócrata Andrea Stewart-Cousins, instó a Cuomo a abandonar su puesto “por el bien del estado”. “Ahora que la investigación se ha completado y las acusaciones han sido corroboradas, debería quedar claro para todos que no puede seguir siendo gobernador”, dijo.

El senador de Iowa Chuck Grassley afirmó que “el acoso sexual está mal y es despreciable” e instó a que el gobernador sea responsabilizado de sus acciones, mientras que la senadora Kirsten Gillibrand, representante de Nueva York, tildó el informe de “profundamente perturbador”, y afirmó que cree que “debe dimitir”.

Por su parte, la congresista estatal republicana Elise Stefanik no sólo pidió la dimisión de Cuomo, sino que sea detenido: “Cuomo debe DIMITIR. Cuomo debe ser ARRESTADO. Los empleados de Cuomo deben ser PROCESADOS”, dijo en referencia al supuesto encubrimiento del entorno del gobernador de su comportamiento abusivo.

CONDUCTA CORROSIVA

Pero el gobernador se ha mantenido firme en su cargo, igual que hace unos meses, pese al escrutinio cada vez mayor que enfrenta sobre el posible abuso de sus poderes, cuestión que se investiga también en su gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia.

La investigación muestra una “conducta que corroe cada tejido y el carácter de nuestro Gobierno estatal, y aporta luz sobre la injusticia que puede estar presente en los más altos niveles del Gobierno”, señaló a ese respecto la fiscal James.

La “cultura” de trabajo en la Cámara Ejecutiva estaba marcada “por el bullying, el miedo y la intimidación de un lado, y del otro por la normalización del flirteo frecuente y los comentarios basados en el género que hacía el gobernador”, lo que “creó las condiciones que permitieron persistir al acoso sexual y la represalia”, señaló la Fiscalía.

James consideró que su trabajo ha concluido con la publicación del informe pero apuntó que la puerta está abierta al “Gobierno, la Asamblea (estatales) y el público general”, así como a las mujeres involucradas que podrían “decidir si toman acción civil”.