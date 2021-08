F9 la versión extendida e inédita del director llega a casa

Universal City, California, 17 de agosto de 2021 – La familia Fast regresa con esta última entrega cargada de adrenalina con la versión inédita del director de F9.

Este exitazo cinematográfico ha generado más de 600 millones de dólares a nivel global, y ahora los fans pueden tener este fenómeno de taquilla mundial repleto de “acción increíble que te dejará sin palabras” (io9) en Digital el 7 de septiembre de 2021, y en 4K Ultra HD, Blu-ray™ y DVD el 21 de septiembre de 2021, de la mano de Universal Pictures Home Entertainment. Con la versión para cine, la versión del director y más de una hora de contenido adicional exclusivo ––incluyendo escenas entre bastidores con tomas rodadas por dobles que desafían la gravedad y carreras de coches, tomas falsas e incluso más justicia para Han–– ¡los fans podrán ahora sumar F9 a su colección y verla una y otra vez!

Dom Toretto (Vin Diesel) pensó que había dejado su vida como delincuente atrás, pero ni siquiera él puede escapar a su pasado. Cuando su hermano abandonado, Jakob (John Cena, Bumblebee), resurge inesperadamente como un asesino de élite, el equipo vuelve a reunirse para ayudar a Dom a encarar los pecados de su propio pasado y frenar una devastadora trama mundial. Como veterano de la franquicia, Justin Lin regresa al asiento del director en F9 y firma una versión impactante de este exitazo cinematográfico. Con escenas espectaculares y cargadas de acción jamás vistas en los cines, F9: The Director’s Cut ¡explotará con contenido adicional que solo podrá experimentarse con entretenimiento en el hogar!

F9 también está protagonizada por actores ya conocidos de la franquicia como Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster y Sung Kang, junto a Helen Mirren y Charlize Theron. La película está dirigida por Justin Lin, que estuvo al frente de la tercera, cuarta, quinta y sexta entrega de la serie. Los personajes son creaciones de Gary Scott Thompson, y la historia de Justin Lin & Alfredo Botello (consultor, Star Trek Beyond) y Daniel Casey (Kin). El guion es de Daniel Casey & Justin Lin. La película está producida por Neal H. Moritz, Vin Diesel, Justin Lin, Jeffrey Kirschenbaum (xXx: Return of Xander Cage), Joe Roth (Maleficent franchise), Clayton Townsend (Bridesmaids) y Samantha Vincent (xXx:Return of Xander Cage).

CONTENIDO ADICIONAL EN 4K UHD, BLU-RAYTM, DVD Y DIGITAL:

GAG REEL (Tomas Falsas)

F9: ALL IN: La familia Fast te invita a que formes parte del equipo al ofrecerte una mirada íntima de cómo F9 propulsa esta franquicia a nuevas alturas. Este reportaje garantiza 46 minutos de contenido adicional e incluye personajes ya conocidos, actores nuevos, escenas impresionantes con dobles, grandes sorpresas y mucho más.

PRACTICALLY FAST: Cuando se trata de escenas con dobles, parece que cada película de la saga Fast supera la anterior. En esta pieza examinamos cómo Justin Lin y su equipo se esfuerzan por rodar tantas escenas con dobles como les resulta posible en cámara y, prácticamente, dotarle a la película de una autenticidad que no puede lograrse con efectos visuales o CGI.

SHIFTING PRIORITIES: Conocimos por primera vez a la mayor parte de personajes con el lanzamiento inicial de Fast and the Furious en 2001. En los más de 20 años que han pasado desde entonces, no sólo han crecido y evolucionado los personajes, sino también los actores que les dan vida. El arte con frecuencia imita a la vida, y vemos cómo esto es algo particularmente cierto en F9.

JUSTICE FOR HAN: ¡Han ha regresado! Sung Kang y Justin Lin hablan sobre la génesis del regreso de los queridos personajes, mientras el reparto revela el significado que tiene para ellos que Kang se sume a este viaje.

A DAY ON SET WITH JUSTIN LIN: El trabajo de un director en la producción de cualquier película es enorme. El trabajo de un director en la producción de una película de la magnitud de F9 es incalculable. Pasa un día con Justin Lin y comprueba lo exigente que resulta navegar un día de producción cuando eres la única persona que tiene todas las respuestas.

JOHN CENA: SUPERCAR SUPERFAN: John Cena es un experto en coches en la vida real y ninguna franquicia aborda los coches como lo hace Fast. Ve a John saltar de un coche exótico a otro como si estuviera en una tienda de caramelos, y así, como fan, obtendrás una perspectiva real de algunos de los automóviles más raros y caros del mundo.

COMENTARIOS SELECCIONADOS (VERSIÓN PARA CINES Y LA DEL DIRECTOR) CON EL PRODUCOTR/COGUIONISTA JUSTIN LIN

F9 estará disponible en 4K UHD, Blu-ray™, DVD y Digital.

4K Ultra HD es la mejor manera de experimentar películas. 4K Ultra HD combina la resolución 4K ––con una resolución de imagen cuatro veces superior al HD––, el brillo de color del High Dynamic Range (HDR) con audio inmersivo para generar una experiencia sonora multidimensional.

Blu-ray™ optimiza las capacidades de tu HDTV y es la mejor manera de ver las películas en casa, con una resolución de imagen 6 veces superior a la del DVD, con extras exclusivos y calidad de sonido envolvente equiparable al de una sala de cine.

Digital permite a los espectadores ver películas en cualquier parte desde sus dispositivos favoritos. Los usuarios pueden comprar o alquilar la película.

The Movies Anywhere Digital App es un app digital que simplifica y mejora la colección digital de películas y la experiencia visual al permitir que el consumidor acceda a sus películas digitales favoritas en un único lugar cuando las compra o las canjea a través de los comercios digitales participantes. El consumidor puede también canjear los códigos digitales localizados en los paquetes de discos de Blu-ray™ y DVD de los estudios participantes y stream o descargar las películas a través de Movies Anywhere.

CINEASTAS

Repartot: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris ‘Ludacris’ Bridges, John Cena, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, con Helen Mirren with Kurt Russell y Charlize Theron

Música por: Brian Tyler

Diseño de Vestuario: Sanja Milkovic Hays

Editores: Dylan Highsmith, Kelly Matsumoto ACE, Greg D’Auria

Diseño de Producción: Jan Roelfs

Director de Fotografía: Stephen F. Windon ACS, ASC

Basado en Personajes Creados por: Gary Scott Thompson

Producido por: Neal H. Moritz p.g.a., Vin Diesel p.g.a., Justin Lin p.g.a., Jeffrey Kirschenbaum p.g.a., Joe Roth, Clayton Townsend p.g.a., Samantha Vincent

Historia de: Justin Lin & Alfredo Botello y Daniel Casey

Guion de: Daniel Casey & Justin Lin

Dirigida por: Justin Lin

SOBRE UNIVERSAL PICTURES HOME ENTERTAINMENT:

Universal Pictures Home Entertainment (UPHE – www.uphe.com) es un departamento de Universal Filmed Entertainment Group (UFEG). UFEG produce, adquiere, promueve y distribuye entretenimiento cinematográfico por todo el mundo para salas de cine, entretenimiento en el hogar, televisión y otras plataformas de distribución, así como productos de consumo, juegos interactivos y entretenimiento en vivo.

La división global incluye Universal Pictures, Focus Features, Universal Pictures Home Entertainment, Universal Brand Development, Fandango, DreamWorks Animation Film and Television y Awesomeness. UFEG forma parte de NBCUniversal, una de las compañías de comunicación y entretenimiento que lideran el mercado mundial en el desarrollo, producción y promoción de entretenimiento, noticias e información para públicos globales. NBCUniversal es propietaria y opera una valiosa cartera de cadenas televisivas de noticias y entretenimiento, una compañía líder en producción cinematográfica, operaciones de producción televisiva, un grupo líder de estaciones televisivas y parques temáticos conocidos mundialmente. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation.