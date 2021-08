La mexicana Bárbara López incursiona en el cine tras triunfar en telenovelas

Ciudad de México, 27 ago (EFE).- La actriz mexicana Bárbara López se define como una mujer “bien plantada”, que disfruta de la simpleza de la vida y asegura que quiere dedicarse más al cine tras su primera incursión en este arte con el filme “El mesero”.

“En la primera película que hice tuve una participación muy pequeña, entonces realmente es la primera vez que hago algo en cine y aunque estoy abierta a posibilidades me encantaría seguir haciendo cine”, cuenta López, quien está por estrenar en Estados Unidos el filme.

La realidad es que Bárbara considera que no estaba muy alejada de este formato “siento que lo que he hecho en televisión se parece un poco a ‘El mesero’, no en el tono, sino en el tiempo y realización”, dice.

Esto se debe a que las producciones que las plataformas han llevado a cabo en los últimos buscan tener un lenguaje más cinematográfico y Bárbara ha sido parte de estos grandes cambios televisivos.

Aunque conoce muy bien el mundo de las telenovelas, a su carrera la conforman series como “Desenfrenadas” (2020), “El juego de las llaves” (2019), de la que ya espera la segunda temporada y la más reciente, “Señorita 89”, aún sin estrenar, cuya producción ha generado mucha intriga.

MIEDO A LA COMEDIA

Con “El mesero” Bárbara se tuvo que enfrentar de forma indirecta a la comedia, uno de los retos que tiene como actriz, pese a que en varios de los proyectos en los que ha participado se ha mezclado un poco de humor con el drama.

“Muchos de nosotros como actores tenemos miedo a la comedia, pero es algo que tenemos que afrontar en algún momento”, asegura al tiempo que agradece que su personaje de Mariana no fuera quien llevara el humor más fuerte.

“Me sentí muy aliviada de que la parte de Mariana recayera en lo romántico de la historia porque creo que era lo que mejor me salía en ese momento”, explica.

En julio pasado Bárbara vivió el estreno en México de la película que protagonizó junto a Vadhir Derbez y ahora, la actriz de 29 años experimentará la llegada de dicho trabajo a Estados Unidos el 27 de agosto por la platafoma de Pantaya.

“Estoy muy contenta de que la gente latina que está por allá tenga la oportunidad de ver esta película”, dice la actriz.

UN ALMA REBELDE

Si en algo coinciden varios de los proyectos en los que ha participado Bárbara López es en que buscan marcar una propuesta diferente y propositiva en la que se pueda romper con los estereotipos y las normas conservadoras que han regido la sociedad por años.

Quizás el trabajo más recordado de ellos, y el más evidente se dio en el 2018 con su participación como Juliana en la telenovela “Amar a muerte”, al haber representado a una lesbiana que se atrevía a vivir su amor por otra joven de forma honesta.

Dicho proyecto le cambió la vida a la actriz en muchos aspectos personales, y, pese al gran éxito que tuvo, nunca tuvo miedo de terminar siendo encasillada en un solo personaje o tipo de historia.

“Han habido cosas difíciles de ese proyecto, pero no siento que me reconozcan por un personaje. Hay públicos diferentes para cada uno de mis trabajos, lo difícil fue que de repente estuve en el ojo público y yo, que no estaba acostumbrada, tuve que tener más cuidado de las cosas que hacía”, recuerda.

La actriz espera tener más proyectos en los que pueda seguir rompiendo paradigmas y actualmente se encuentra en la espera del estreno de la segunda temporada de “El juego de las llaves” y de “Señorita 89”, cuyas grabaciones terminaron hace dos semanas.