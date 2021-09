Lanzan campaña de “evangelización” para convencer a latinos de que se vacunen

Atlanta (GA), 10 sep (EFE).- Una religiosa latina y su congregación en Georgia han lanzado una campaña de “evangelización” para convencer a los hispanos de que se vacunen contra la covid-19 ante la negativa de muchos a inocularse por la desinformación que existe sobre esta inmunización.

“Estábamos preocupados por lo que estaba pasando en la comunidad, especialmente porque muchos sacerdotes estaban publicando que esta vacuna no era buena, que no era de Dios y que en ella estaba la marca del Diablo, y entonces no se querían vacunar”, dijo a Efe la reverenda Irma “Mimi” Guerra, de la Christ Church Episcopal.

Ante esta “confusión”, Guerra comenzó a visitar los negocios hispanos de la localidad de Norcross, el corazón latino del área metropolitana de Atlanta y donde se encuentra su iglesia, para proporcionarle a la comunidad información veraz sobre la vacuna y animarlos a inmunizarse.

“Yo me recuperé del covid, me dio muy fuerte, y sé lo que es la enfermedad y que no es mentira. Cuando les relato mi historia y les digo por qué me vacuné, muchos de ellos comienzan a ser más positivos”, manifestó la reverenda “Mimi”, como conocen en la congregación a esta religiosa de origen mexicano.

En la misma iglesia también están llevando a cabo jornadas de vacunación, en un esfuerzo para que los feligreses se sientan seguros ante el temor de algunos inmigrantes indocumentados de que les pidan papeles.

“Estamos dándoles la oportunidad para que vengan a vacunarse y les digo a todos aquellos que tienen dudas que vengan y platiquen con nosotros y que sepan nuestras historias y tomen la decisión de vacunarse”, manifestó la revenda.

Los hispanos en Georgia son uno de los grupos étnicos más reacios a vacunarse, e incluso el Gobierno estatal ha realizado diversas iniciativas en español para reiterarles la seguridad de la inmunización.

Guerra lleva a cabo la iniciativa en momentos en que el Gobierno del presidente, Joe Biden, intensifica su campaña para lograr un mayor número de personas vacunadas en medio del repunte de casos del virus debido a la variante delta.

Biden ordenó el jueves la vacunación obligatoria contra la covid-19 de todos los empleados del Gobierno federal, y puso en marcha un plan para forzar también a hacerlo a la mayoría de los trabajadores de las empresas privadas del país.